0627群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.6/28ECB在葡萄牙舉辦全球央行論壇，美英日歐元區等主要央行總裁都會發表談話。

2.Powell上周在美國國會表示，美國通膨率降至2％對於保持經濟長期健康至關重要。決策者認為，如果經濟表現如預期，即使利率已經升至限制性區域，今年再次升息仍是合適之舉，可能需要再升息兩次。

3.Bloomberg6/16-6/21對71位經濟學家的調查顯示，經濟學家對美國勞動市場的看法變得更樂觀，預計2023年和2024的就業成長會更多，也預計失業將在略微更低的水平見頂，這有助於解釋他們對消費者持續支出的預期；調查也支持了房地產市場已經觸底反彈的觀點。雖然中古屋銷售難以重拾動力，但買家正在更多的將目光投向新建住宅，而建築商也在對需求增加做出反應。經濟學家預計這種趨勢將持續，未一年新建住宅銷售將增加，新屋開工也會加快。

4.6/28央行論壇，等待眾央行總裁談話！

5.本周經濟數據

6/27 5月耐久財訂單，4月凱斯席勒房價指數，5月新屋銷售，6月官方消費者信心指數。

6/29 首次申請失業救濟金人數。

6/30 5月個人所得、個人支出，5月核心PCE，6月密大通膨預期終值。

6.四巫日之後的籌碼調整，漲多的回檔震盪！歐元區股市疲弱的影響！1,500億美元的再平衡？強恆強、弱恆弱！

7.6/28 凌晨盤後MU公布財報

6/30 凌晨NKE公布財報

8.Blinken上周訪中結束後拜登脫口說習近平是獨裁者引發中國強烈抗議，對市場期待美中關係緩和澆了冷水！

9.傳美國財長JanetYellen7月初訪中與中國國務院副總理何立峰見面，但美國對中的投資限制行政命令預計7月下旬完成！

10.中國公布端午假期期間消費狀況低於2019同期水準引發市場失望人民幣持續貶值！

11.亞幣大貶引發外資大賣超？跟著美股動態才是真的！6/26外資賣超253億加權指數才跌0.83％？