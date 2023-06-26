0626群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.鷹聲嘹亮：全球主要央行下一步

美國聯準會主席鮑爾國會作證

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三（6/21日）在眾議院金融服務委員會作證時表示，決策者預估利率需要上調，以降低美國經濟成長並遏止物價壓力，儘管官員們在6月FOMC會議上維持利率不變。

2.鷹聲嘹亮：全球主要央行下一步

美國聯準會主席鮑爾國會作證

周三（6/21日）鮑爾在回答議員對Fed計畫的質疑時表示，未來幾個月繼續升息可能是有意義的，但速度會更溫和。他在開幕致詞說，進一步升息的時機將取決於即將公佈的經濟數據。

3.鷹聲嘹亮：全球主要央行下一步

美國聯準會主席鮑爾國會作證

周三（6/21日）鮑爾回應銀行監理問題稱，Fed委員會尚未就修改銀行規則進行投票，但已聽取了簡報。他補充，美國最大的幾家銀行「資本狀況非常良好」，Fed必須小心，不要損害較小銀行的商業模式。

4.鷹聲嘹亮：全球主要央行下一步

美國聯準會主席鮑爾國會作證

鮑爾周四（6/22日）向參議院銀行委員會表示，如果經濟表現與預期一致，決策者認為「今年再次升息是合適的，可能會加息兩次」，即使他們已經上調到適當的限制水準。

5.鷹聲嘹亮：全球主要央行下一步

美國聯準會主席鮑爾國會作證

鮑爾周四（6/22日）表示，華爾街最大的銀行將首當其衝地受到美國監管機構提高貸款機構資本要求的影響，可能面臨必須撥備的資金增加約20％的情況。

6.鷹聲嘹亮：全球主要央行下一步

歐元區歐洲央行

眾多歐央官員發表談話，鷹派聲量還是占上風

美歐央行的鷹派聲音會持續到什麼時候？6/28日，歐央論壇結束前，應該都是鷹派言論。

7.鷹聲嘹亮：全球主要央行下一步

英國英格蘭銀行（BOE）

周四（6/22日）意外升息2碼（50個基點），把利率從4.5％提高至5％，創15年以來新高，也是自2月以來最大一次升息幅度，加大對抗1980年代以來最嚴重通膨的力道，另外還警告可能不得不再次升息。

8.鷹聲嘹亮：全球主要央行下一步

英國英格蘭銀行（BOE）

總裁貝里（Bailey）為首的決策者重申升息的指引。他們表示明年初利率將達到6％左右的峰值，這將是二十多年來的最高水準。英國物價和薪資發展的第二輪影響可能需要比出現時更長的時間才能消除。

9.鷹聲嘹亮：全球主要央行下一步

日本英本銀行（BOJ）

日本5月核心消費者物價漲幅超出預期，且不含燃料成本的物價指數以42年來最大年增幅度上漲，凸顯物價壓力不斷擴大。這將讓日本央行持續面臨逐步退出其大規模刺激措施的壓力。