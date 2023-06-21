0621群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1）超級央行周之後台北時間

6/14清晨聯準會FOMC會議

6/15下午台灣央行理監事會議

6/15晚上歐元區歐央利率會議

6/16早上日本日銀貨幣政策會議

1）超級央行周之後美國聯準會

美國聯準會（Fed）周三（6/14日）結束為期兩天的會議，官員們一致同意將基準利率維持在5％-5.25％不變，是去年初啟動升息循環以來首次暫停（還是跳過skip），符合預期。

但利率預測顯示，高達半數聯邦公開市場委員會（FOMC）委員支持今年再升2碼，這將使基準利率在年底達到5.6％左右，高於市場普遍預估。

1）超級央行周之後

聯準會聖路易Bullard談話

新屋開工與營建許可

聯準會副主席Barr談話

聯準會紐約Williams談話

1）超級央行周之後歐洲央行

歐洲中央銀行周四（6/15日）決議連續第8度升息，利率來到22年來最高水準。歐洲央行週四一如市場預期調高基準存款利率1碼至3.5％。

即使歐元區經濟陷入衰退，歐洲央行持續對抗通膨之戰。歐洲通膨雖然減緩，仍是歐洲央行2％目標的3倍以上。

1）超級央行周之後台灣央行

中央銀行周四（6/15日）決議利率政策暫時按兵不動：重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為1.875％、2.25％和4.125％；是連5個季度升息後，首次暫緩升息。

央行預估，今年CPI年增率為2.24％，高於前一次的預測值2.09％。央行也下修今年GDP預估值至1.72％，較上一季的預估值下修0.49％，並低於主計總處預估值2.04％。

央行還無預警再次調整「選擇性信用管制措施」。

1）超級央行周之後日本銀行

日本銀行（日本央行，BOJ）周五（6/16日）決議現行超寬鬆政策不變，與全球透過緊縮政策對抗通膨的趨勢背道而馳。經過兩天會議後，日銀一致決議按兵不動。

日銀將短期政策利率目標維持在-0.1％，作為長期利率指標的日本10期公債殖利率目標保持在0％左右，並承諾購債無上限。此外，容忍長期利率波動的幅度維持在±0.5％。

1）超級央行周之後英格蘭銀行

繼超級央行周結束後，未來一周還有包括英國、挪威、印尼與菲律賓等其他國家央行的決策會議將陸續登場，當中又以英國央行會議最為動見觀瞻。

外界預期英國央行可能是這波全球貨幣緊縮循環中，率先扣下升息第一槍，但同時也將最後結束該循環的主要央行。

英國央行自2021年底成為首個啟動升息循環的央行後，迄今雖已經調升超過4％，將利率升至4.5％，然而英國經濟卻降溫不足。

根據英國國家統計局發布的統計數據顯示，到截至4月的3個月期間，英國薪資年增7.2％，失業率也意外降至3.8％。

2）誰更需要關係和緩？美國還是中國

兩情若是長久時，美中還要鬥十年（到二十年，又豈在朝朝暮暮有空間暫時緩和一下拜登要選舉、習近平要維穩在此時，美中可以談保鮮期…到年底吧！