0620群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.6/21、6/22Powell聽證會可能暗示更多升息？

2.拜登稱讚美中關係取得進展，當被問及是否感覺美中關係取得進展時，拜登回答說：「這不是感覺。你知道的，這已經發生了。」

3.C.WallerFED：將使用政策工具來遏制金融系統風險累積，自SVB倒閉以來的信貸變化與之前因FED升息而發生的情況「一致」，不清楚最近的銀行倒閉對信貸狀況產生了重大影響，美國金融體系足夠有韌性，可以應對重大衝擊，不支持因為對幾家銀行的擔憂而改變政策。過去八九個月中，不包括食品和能源的價格幾乎沒有變化，這讓我感到不安。

4.RichmondFEDT.Barkin：通膨仍然過高並且頑固地持續存在！FED可能需要收緊貨幣政策進一步降低通膨並減緩富有彈性的美國經濟和勞動市場。重申2％通貨膨脹的目標，相信需求放緩可使通膨相對較快地回到2％，如果即將到來的數據不支持這個方向，我很樂意做更多（繼續升息）。

5.GS策略師PraveenKorapaty6/16報告：投資人可能認為經濟成長大幅減速將導致價格壓力更快緩解，並且對能源價格的看跌程度比期貨反映出來的情況更大，但GS策略師認為這些因素壓低通膨的能力有限，而且市場也在忽視醫療健康等領域造成的延遲性通膨的可能。

6.本周經濟數據

6/20新屋開工、營建許可，費城非製造業指數

6/22首次申請失業救濟金人數，成屋銷售，Kansas製造業指數

6/23法國、德國、歐元區、美國PMI，Kansas服務業指數

7.ECB管委PeterKazimir表示，7月有必要再次升息，但對接下來的9月會議持開放態度。ECBSIMKUS：毫無疑問將會在7月升息；ECBIsabelSchnabel表示經受不起對通膨自滿，也不應該擔心把借貸成本提得過高。「我們仍需高度依靠數據，寧可失之於做太多，也好過做太少！ECBYannisStournaras稱，升息可能會在今年結束，但警告抗通膨絕不能造成經濟下滑。

8.BofA策略師MichaelHartnet承認上半年看錯行情的原因（1）經濟衰退沒有來通膨卻已經下滑（2）SVB倒閉沒有帶來信貸緊縮（3）沒預料到AI浪潮，但仍然認為現在是大崩盤前的大反彈？

9.四巫日後的籌碼調整

10.6/21盤前FDX公布財報

6/28凌晨盤後MU公布財報

6/30盤前NKE公布財報

11.中國公布新聞稿Blinken指美方重回雙方巴里島共識，美國遵守拜登總統做出的承諾，重申四不！王毅要求美方取消對華非法單邊制裁，並稱「中美關係陷入低谷，根源在於美方抱持錯誤的對華認知，導致錯誤的對華政策」Blinken新聞稿：美國希望給雙邊關係「去風險」，而不是「脫鉤」或遏制中國經濟崛起。美國對中國的技術出口限制僅限於敏感的國家安全領域，並不是一刀切式的限制。本次會談未推進軍事對軍事層面的關係，美國繼續推進此方面工作。與中國取得進展不易，需要時間；美國明確認識到中國構成的挑戰；布林肯與中方討論了美國企業受到不公正待遇的問題。中國經濟取得普遍成功也符合美國的利益，與中國脫鉤不符合美國的利益，健康的經濟接觸有利於美國和中國。

12.6/16國常會之後6/19未見實際刺激政策出台，李強本周出訪德國法國意味著可能不會很快宣布刺激政策！

6/20降LPR？市場預期降0.1％

13.外資賣超44.3億？正常啦！台股沒有自己方向的