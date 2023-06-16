0616群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.前FED副主席RichardClarida表示，在7月進行可能的最後一次升息前，FED處於「依賴數據」的模式，如果數據更接近市場預期而不是FED的預期，那麼升息循環可能在7月結束。Powell6/14說7/26利率決策將視經濟數據情況而定。

2.即使FOMC最新點陣圖終點利率5.00-5.75％，隨著美國通膨未來明顯降溫，市場認為FED頂多只會再升息1碼，升息循環進入尾聲！

3.今天BOJ利率決策會議，市場預期維持負利率政策和殖利率曲線控制計畫不變。

4.本周經濟數據

6/16密西根大學通膨預期

5.ECB總裁CL6/15表示，ECB「非常可能」在7月繼續升息，沒有考慮暫停行動，歐元區的通膨率將會「在太高水平持續太久」，ECB遏制通膨的行動尚未結束。ECB調降歐元區2023經濟成長預估至0.9％（1％），2024經濟成長預估則下修至1.5％（1.6％）。

6.今天DJI是美國3大指數中漲幅最大的指數，但NDX漲幅1.20％也不差，落後補漲與強者恆強同時存在！美股非常強勢！MSFT同時是DJI、S&P500、NASDAQ3大指數貢獻最大的單一個股！

7.繼逆回購利率之後官方也調降MLF利率，市場憧憬官方推出新基建計畫刺激經濟！短線吧！目前中國非全球股市的主軸！6/20降LPR？市場預期降0.1％。

8.NDX、SPX再創波段新高！對台股……自己想辦法吧！