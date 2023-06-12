0612群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1）冠蓋滿京華，斯人獨憔悴

冠蓋滿京華（爾街）

道瓊週漲0.34％、標普週漲0.39％

那指週漲0.14％、費半週漲0.67％

斯（陸）人獨憔悴

上綜週漲0.04％、CNH週貶0.48％

國會通過提高聯邦債務上限後，原先擱置的公債發行活動將密集展開，好讓美國財政部重建現金餘額。摩根大通估計，華府在今年底前需要發行1.1兆美元短期國庫券。在止於9月底的未來四個月，發債淨額可能達到8,500億美元。

分析師擔心，新發債數量如此巨大，可能推升公債殖利率、吸走銀行存款。道明證券策略師高伯格說：「人人皆知發債潮將湧來，殖利率勢必走高。國庫券價格將進一步下跌。那會對銀行構成壓力。」

今年以來，中國在外交上收穫甚豐，但經濟復甦就是無力。而美國在通膨、美債等方面，需要中國合作。

2）超級央行周！台灣時間

6/14清晨聯準會FOMC會議

6/15下午台灣央行理監事會議

6/15晚上歐元區歐央利率會議

6/16早上日本日銀貨幣政策會議

2）超級央行周！

6/14清晨聯準會FOMC會議

中央研究院經濟所研究員周雨田指出，美國6月升息的機率，與先前相比應有變高，但「不升的可能性還是較大、若升息也不太意外」。

2）超級央行周！

6/6澳洲央行升息一碼

6/7加拿大央行升息一碼

6/14清晨聯準會FOMC會議

聯準會（FED）有同儕壓力？

各回各家，各找各媽！

2）超級央行周！

6/15下午台灣央行理監事會議

中央大學台經中心執行長吳大任分析，歐美主要國家升息對消費、投資產生一定的影響，其外溢效應進而衝擊台灣出口表現。

2）超級央行周！

（續）第3季能否有起色也難說，而出口占台灣GDP比重高，台灣經濟可說是相當低迷。

2）超級央行周！

（續）若央行6月繼續升息，將加重家庭經濟壓力以及企業經營負擔，多方考量下，央行這次應不會調高利率。

2）超級央行周！

6/15晚上歐元區歐央利率會議

歐洲央行（ECB）預計6月15日召開貨幣政策會議，匯豐全球研究預測，歐央6月例會升息1碼，將存款利率升至3.5％，並暗示繼續緊縮貨幣。

2）超級央行周！

6/16早上日本日銀貨幣政策會議

瑞穗證券首席策略師大森祥樹（ShokiOmori）稱，日本央行不太可能在6/16的會議上做出任何重大政策調整。

2）超級央行周！

6/16早上日本日銀貨幣政策會議

大森表示，日銀總裁植田和男近期在國會對經濟發表「謹慎評論」，不太可能廢除收益率曲線控製或負利率政策。

2）超級央行周！

6/16早上日本日銀貨幣政策會議

日銀總裁在未來五個月有更多工資數據後，才會採取行動。大森預期10月份日銀可能政策有所改變；若10月沒改變，今年可能不會調整。