0609群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.下周經濟數據

6/13 美國CPI

6/14 美國PPI

6/15 FOMC、零售銷售、進口物價指數、首次申請失業救濟金人數、紐約州製造業指數

6/16 密西根大學通膨預期

2.以色列《國土報》等媒體報導稱伊朗和美國在伊朗核項目談判方面取得進展，WTI原油期貨一度下跌4.8％，收盤跌1.4％。美國國務院發言人VedantPatel否認此報導。

3.第十四屆陸家嘴論壇6/8開幕，中國證監會主席表示，全力維護股市等市場的平穩運行。中國國家金融監督管理總局局長李雲澤表示，中國60兆美元的金融市場將繼續向外資銀行和投資公司開放，同時將守牢不發生系統性金融風險的底線。6大國銀調降放款利率！

4.中國經濟數據

6/09 中國5月CPI、PPI

6/15 1年期MLF利率工業生產、零售銷售、房地產投資

6/20 LPR

5.6/7美國大型科技股大跌6/8引發獲利了結賣壓！今天美國科技股反彈有機會激勵台灣反彈！但下周美國CPI+FOMC+四巫日，震盪等待機率高！