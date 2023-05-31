啟發盤勢｜關注今美債表決 留意中小型股

拜登案和眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），在周末就提高債務上限達成原則性協議，眾院將在周三（31日）進行表決。即使雙方達成初步協議，部分右派共和黨人已表明將投下反對票，恐使法案在眾院面臨阻礙；隨著市場持續評估美國國會通過舉債上限協議的可能性，美股周二（30日）收盤漲跌互現，道瓊小幅收低，標普500指數收平，但仍徘徊在去年8 月以來最高水平，那指和費半同步收紅，但尾盤漲勢收斂。

輝達周二再漲近3％，開盤後市值短暫觸及1 兆美元。在人工智慧（AI類股強勢帶動下，那斯達克綜合指數盤中一度勁揚1.4％，尾盤漲幅收斂，收高0.32％。費半在觸去年2 月以來最高水平後，終場收紅0.1％。

台股終止連紅，昨日收盤下跌13.56點，收盤指數16,622.74點，成交量為3,088億元。台積電（2330）收盤下跌2元，收盤價566元。分析師表示，指數盤整機會大，周三美國債務上限的表決結果出爐，會成為下一個影響指數走勢的變數，目前情勢來看，可以選擇中小型題材股介入，只要有題材的都還是有機會表現，而今年來強勢族群股價目前已較不便宜，投資人可選擇內需型類股。

法人表示，指數經過上周AI題材發酵之後，近日可能暫時到一段落，雖然不一定會跌，但因為目前沒有新的刺激，所以可能會在這邊做一段時間的盤整，等待周三美國針對債務上限的表決結果出爐，會成為下一個影響指數的變數。即使表決通過，可能也不算利多因素，因為股價目前已經先漲一段，通過之後可能為利多出盡，要小心下半周回檔壓力會大一點

從這幾天盤面可觀察到，只要有題材的個股還是有機會表現，可以選擇中小型題材股介入，今年來強勢族群股價目前已較不便宜，傾向可選擇內需型類股，如餐飲、旅行社、航空等觀光族群，可以評價面去做挑選。

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