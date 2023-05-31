0531群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1）國會兩黨強硬派都不滿，美債上限協議變數仍在經過多輪談判後，美國總統拜登與美國眾議院議長、共和黨人麥卡錫於上周末就債務上限問題達成協議。但協議最終落地需要經過眾議院和參議院兩院投票批准。眾議院由共和黨把持，民主黨則在參議院以51對49的微弱優勢佔據多數席位。

當地時間5月30日，眾議院規則委員會需要先對協議進行審議批准，委員會批准後眾議院才能對協議投票。按計劃，眾議院將於周三對協議投票，之後參議院再投票。但共和黨的強硬派右翼議員和民主黨的極左翼議員都公開對協議表示不滿，眾議院規則委員會的多名共和黨成員明確將否決協議。

葉倫將美國政府最早出現債務違約的日期從此前預估的6月1日推遲到了6月5日，也就是下周一。

2）里士滿聯邦儲備銀行總裁巴爾金Barkin稱正尋找需求下降的證據。里士滿聯儲行長Thomas Barkin表示，他正在尋找需求降溫的跡象，以確信美國的通膨將得到緩解。

Barkin周二在全國商業經濟學協會主辦的一次在線活動中說：我認為需要通過降低需求來降低通膨，我希望確信需求確實在下降，然後這會開始推低通膨。他指出通膨增速已經放緩，不過他說：無論怎麼看，通膨看起來都太高了。

Barkin沒有回應他將在聯準會6月13日至14日議息會議上傾向的政策立場，但他提到定於周五發布的一份勞工統計局月度報告將作為重要參考。

3）歐洲央行管委會成員立陶宛央行行長Gediminas Simkus表示，預計歐洲央行將在今年6月和7月再次上調關鍵利率25個基點。

當被問到9月是否會繼續升息時，他表示，現在討論還為時過早。

4）日本政府部門周二發布的數據顯示，4月份失業率從3月份的2.8％降至2.6％。經濟學家此前預計失業率降至2.7％。日本失業率三個月來首次下降，可能導致工資上漲，進而有助於實現日本央行的可持續通膨目標。

此外日本央行行長植田和男在國會回答提問時表示：日本央行所持主權債在寬鬆政策退出期間，是否會遭受巨大損失，將取決於當時的經濟環境。

基本來看，日本央行將繼續對日本長期國債的購買操作。鑑於通膨率預計在本財年下半年明顯放緩，而且尚未突破央行2％的目標水平，日本央行將會繼續耐心維持貨幣政策寬鬆。

※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。