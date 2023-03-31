啟發盤勢｜銀行危機消退 留意上游半導體

銀行業危機憂慮消退，美股4大指數今日收高，道瓊工業指數上揚141.43點或0.43％，收在32,859.03點；標準普爾500指數上漲23.02點或0.57％，以4,050.83點作收；科技股那斯達克指數揚升87.23點或0.73％，收12,013.47點；至於費城半導體指數上漲51.15點或1.62％，收在3,208.26點。

美股費半周三大漲逾3％。台股昨日開高，一度漲逾百點，資金湧進電子族群，尤其記憶體股強勢表態，不過，清明長假將至，多頭追價意願不高，金融、傳產普遍休兵，加權指數終場漲勢收斂，上漲79.67點或0.51％，收在15,849.43點，收復5 日線，成交值萎縮至1,841.28億元。

櫃買指數終場上漲1.85點或0.88％，收在212.15點，成交值縮至731.34億元。上市櫃成交值合計2,572.62億元。

儘管美國記憶體大廠美光（MU.US）財報及財測不佳，但公司指出，記憶體市況已觸底，收盤股價應聲勁揚逾7％，台股記憶體族群今天躍居買盤焦點，模組廠品安（8088）一度漲停，南亞科（2408）、群聯（8299）、也大漲約半根停板，華邦電（2344）、旺宏（2337）、威剛（3260）等均在盤上表現。

法人指出，若是歐美銀行危機以及Fed緊縮政策陸續解除，以及庫存調整狀況落底的話，就可以確定電子族群3月旺季有望，其中又以半導體產業會先行表現強勢，投資人可於拉回時布局。提醒還是要觀察通膨持續下滑的狀況，但就目前角度來說，對於科技類股絕對是個正向激勵，這個格局之下，在引導資金上會有正向因子，建議在布局操略上，可以先選擇上游像是半導體等族群，因為電子族群在復甦過程中，都會先從上游族群表現相對強勢，之後再陸續會轉向中游的零組件族群，到尾段才會到下游。

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