0331群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1) 空方大將軍 Michael Burry 投降了！

2)過去一周，隨著對銀行業的擔憂繼續擾動全球市場，並且有吸引力的回報率吸引了投資者，美國貨幣市場基金的規模創下了歷史新高。貨幣市場基金最近一直在獲得大量資金湧入，很大程度上是由於儲戶將資金從美國的銀行撤出。最初儲戶從銀行撤出資金主要是受到更具吸引力的回報率驅動，然後對一些小型銀行穩定性的擔憂推動了這種趨勢在本月加速。

根據美國投資公司協會的數據，截至3月29日當週，大約有660億美元資金流入美國貨幣市場基金，使貨幣市場基金總資產達到5.2兆美元，高於截至3月22日當週的5.13兆美元。此前一周，美國貨幣市場基金獲得了約1,174.1億美元淨新資金。在截至3月29日的三周內，貨幣市場基金獲得了大約3,040億美元的資金流入。

根據可追溯至2007年的ICI數據，此前的每週資金流入紀錄是2020年3月創下的2,860億美元。當時對新冠疫情影響經濟的擔憂促使投資者買入貨幣市場基金避險。

3) 摩根士丹利：嘉信理財客戶移出資金的速度是其預估的兩倍下調其評級

嘉信理財的客戶從該公司低利率銀行帳戶中提取現金的速度是摩根士丹利預期的兩倍；摩根士丹利一位分析師自開始研究嘉信理財七年來首次下調其評級。

分析師Michael Cyprys週四在一份報告中寫道，客戶資金正以每月200億美元的速度，從所謂的資金移轉帳戶轉入貨幣市場基金，他將該公司股票評級從超配下調至平配。Cyprys寫道，雖然客戶沒有離開，而且嘉信理財有其他流動性來源，但盈利面臨的壓力比預期要大，他也將今年和明年的利潤預測下調30％。

嘉信理財上周向客戶和投資者保證，它有充足的流動性來滿足儲戶的提款。這家總部位於德克薩斯州韋斯特萊克的公司表示，將重點放在帳面損失上是一種誤導。

4)黑石集團（Blackstone）CEO Steve Schwarzman表示，大多數美國銀行可能會經受住目前的行業動盪。

Schwarzman表示銀行體系沒有陷入任何類型的常規危機，我們面臨的只是利率上升帶來的暫時問題，還有技術帶來的存款問題。對於大多數銀行來說，這兩個問題都是可以解決的。

Schwarzman指出，由於存款的原因，風險實際上僅限於銀行系統，而與其他類型的金融機構幾乎沒關係，因為它們不要求立即把錢給人們。

黑石集團旗下房地產收益信託基金（Blackstone real estate Income Trust Inc．）也面臨著投資者撤資的壓力，但Schwarzman表示黑石的房地產投資狀況良好，並指出該公司已大幅削減商辦投資，而倉庫等其他市場表現良好。

5-1) 根據日本央行的數據，自黑田東彥10年前實施量化寬鬆政策以來，日本央行已購買了465兆日元（約合3.55兆美元）的日本政府債券，這壓低了債券殖利率，並加劇了主權債務市場前所未有的扭曲。結果日本本土基金在此期間賣出了206兆日元的日本國債，到其他地方尋求更好的回報。這一資金轉移的規模是如此巨大，以至於日本投資者成為美國以外最大的美國國債持有者，以及約10％的澳大利亞國債和荷蘭債券的持有者。據統計，他們還持有8％的紐西蘭證券和7%的巴西債務。

最近的一項調查顯示，41％的日本央行觀察人士預計央行將在6月份採取緊縮措施，高於2月份的26％，而被譽為“日元先生”的前日本財務省副大臣榊原英資（Eisuke Sakakibara）表示，日本央行可能在10月份升息。

5-2) 日本投資者的觸角還延伸到了股市，自2013年4月以來，日本投資者已在全球股市上投入54.1兆日元(4150億美金)。他們持有的股票相當於美國、荷蘭、新加坡和英國股市的1％到2％。

Asset Management One Co．的資金經理Akira Takei表示：在正常化不可避免的觀點的推動下，日元已從去年的低點回升。再加上去年全球債券的歷史性損失，日本投資者就更有理由蜂擁回國。過去一年，日本債券投資者在海外經歷不佳，因為殖利率大幅躍升迫使他們減少損失，因此許多投資者甚至不想看到外國債券。他們現在認為，並非所有資金都必須投資於海外，也可以選擇投資於本地。

6)歐洲最大經濟體德國的3月調和CPI初值年增7.8％，低於2月前值的增幅9.3％，但高於市場預期的7.5％。同日發佈的西班牙通膨也呈現類似走勢。3月調和CPI年增3.1％，較2月前值的增幅6％大幅砍半，並顯著低於市場預期的3.7％，但排除食品和能源的核心通膨率僅略微下降至7.5％。％

綜合分析資料可知，德國和西班牙本月名義通膨率的顯著下滑，主要是由於歐洲天然氣成本已回落至去年俄烏衝突爆發之前的水準。例如德國的能源通膨從2月份的19.1％降至3月的3.5％。

而核心通膨居高不下，則為歐洲央行下一步的貨幣決策製造了難題。分析師目前普遍預計，週五公佈的歐元區3月名義CPI通膨的黏增幅將放緩至7.1％，但核心指標會繼續上升至年增幅5.7％並創歷史最高。

自去年7月開啟歐洲央行歷史上最激進的升息週期以來，基準利率已被上調350個基點至3％，本月曾大幅升息50個基點。歐央行票委們雖廣泛支持繼續升息，但對後續升息幅度存在不小的分歧。

7)波士頓聯儲行長Susan Collins在華盛頓的一個會議上表示，通膨仍然太高，最近的指標強化了我的觀點，即我們還有更多工作需要做，力求將通膨降到與2％目標相一致的水平。今年對貨幣政策沒有投票權的Collins稱，她認為25基點的升息步伐是適當的，官員們需將利率提高到足以抑制通膨的水準。

今年有投票權的明尼阿波利斯聯儲行長Neel Kashkari表示，現在判斷銀行業動盪將對經濟產生什麼影響還為時過早，聯準會仍需要專注於降低通膨。儘管我們希望薪資更高，但薪資增速依然快於與2％通膨目標，這告訴我，我們仍有更多工作要做，以使經濟中的服務業恢復平衡。

里奇蒙儲行長Tom Barkin在一個活動上發表講話稱，他會繼續打擊通膨。但鑑於圍繞銀行業的不確定性及其對整體經濟的影響，他對聯準會下次升息的規模沒有傾向。如果通膨持續，我們可以通過進一步升息來作出反應。

8) 英國億萬富翁理查·查爾斯Nicholas Branson旗下小型衛星發射公司維珍軌道（Virgin Orbit）的CEO在當地時間週四下午的全體員工大會上告訴員工，由於未能獲得救命資金，在可預見的未來將停止運營，並將裁掉幾乎所有的員工。CEO在電話會議上哽咽著說。他補充說，這可能是我一生中最艱難的一次全員會議。哈特說，該公司將裁減約90％的員工，只保留100人。此次裁員人數為675人，約佔員工總數的85％。

9)迪士尼日前宣布啟動裁員7,000人計畫，並砍掉先前被公司看好的元宇宙部門，以尋求控制成本並打造更「精簡」的業務。29日再傳出迪士尼解僱旗下超級英雄漫畫電影分支漫威娛樂（Marvel Entertainment）主席帕爾穆特（Isaac Ike Perlmutter）。

根據路透29日報導，消息來源證實迪士尼已解僱漫威娛樂主席帕爾穆特。另一位知情人士稱，帕爾穆特接到電話通知解雇，並指負責漫畫出版及部分商品的漫威娛樂將與較大的迪士尼業務單位合併。

80歲的帕爾穆特，在過去一年支持激進投資人佩茲（Nelson Peltz）加入迪士尼董事會，目前帕爾穆特尚未回應此消息。漫威娛樂行政總裁伯克利（Dan Buckley）仍留任，並直接向漫威影業總裁費吉（Kevin Feige）回報業務。

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