0329群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1)聖路易斯聯儲行長：利率工具是針對通膨並非用來解決銀行壓力：

聖路易斯聯儲行長James Bullard表示，由於銀行業危機，最近幾周金融壓力有所增加，但可以通過監管政策而非利率來控制。

Bullard在周二聖路易斯聯儲官網發布的一篇文章中稱：「在我個人看來，持續適當的宏觀審慎政策可以遏制當前環境下的金融壓力，而適當的貨幣政策可繼續給通膨帶來下行壓力」。

他寫道：在最近銀行倒閉和動盪發生後，金融壓力一直在上升。宏觀審慎的政策反應恰當且迅速。為了限制對宏觀經濟的損害，監管機構已經使用了為應對2007-2009年金融危機而開發或首次使用的一些工具，並準備在必要時採取額外行動。

2)美國三大金融業監管負責人透露下一步改革藍圖：聯準會負責銀行監管事宜的副主席Michael Barr在參議院銀行委員會聽證會上表示，矽谷銀行倒閉證明了我們需要加強銀行體系韌性，有必要對資產規模超過1,000億美元的銀行實施更嚴格的資本和流動性標準。

聯邦存款保險公司（FDIC）主席Martin Gruenberg在聽證會上說，矽谷銀行和Signature Bank的問題說明資產規模在1,000億美元或以上的銀行會對金融穩定產生影響。有必要強化對這些機構的審慎監管，特別是在資本，流動性和利率風險方面。

新的監管提案一旦正式提出勢必會遭到共和黨的反對。共和黨議員已經在矽谷銀行倒閉前向聯準會施壓，要求避免任何可能限制銀行的資本金要求上調。共和黨人把銀行倒閉案歸咎於高通膨，稱正是拜登政府的財政刺激政策導致通脹高漲，令聯準會不得不實施激進的升息。民主黨人反對這一論調，稱川普任內銀行監管的鬆散才是導致當前亂局的根源。

3)兩週席捲超2,000億美元避險需求引爆貨幣型基金

在矽谷銀行倒閉引發的金融業風波之後，聯準會數據顯示，小型銀行的存款一周下降了近2％。除了存款轉移外，謹慎的投資者紛紛逃離動蕩的市場，轉而尋找流動性更強的替代品，不少湧向了另一種金融資產—貨幣型基金。然而貨幣型基金並非沒有風險，美銀認為新的泡沫正在形成，但現在還不是回歸股市的時候。

貨幣市場基金被廣泛認為是最安全、風險最低的投資選擇之一。最近幾週，銀行業風波和聯準會升息等不確定因素讓資金大量湧入其中。美國貨幣型基金投資於短期有價證券，如政府債券、定期存單和高等級商業票據等。與權益基金相比，其主要目標是為投資者提供相對穩定的收益率，比傳統儲蓄的回報更高。

最新統計顯示，自聯準會去年開始升息以來，貨幣市場基金的資金量增加了約4,000億美元。其中僅過去一周，資金流入就超過2,000億美元，這也將基金總規模推升至創紀錄的5兆美元。

過去一周新增資金的大部分來自機構投資者，累計淨買入超1,000億美元，幾乎是散戶投資者的5倍。

4)接受彭博社採訪的十幾位監管機構、銀行家、資產管理公司和前央行官員表示，隨著利率上升引發金融市場震盪，影子債務及其與貸方的聯繫正成為人們關注的一個主要原因。

令人擔憂的是，隨著全球金融危機後銀行監管的收緊，私募股權公司和其他公司被允許大量獲得廉價貸款—而沒有對債務如何相互關聯進行足夠的監督。儘管每筆貸款可能都不大，但它們往往以這樣一種方式分層，如果銀行或其他信貸提供者突然撤回，投資者和借款人可能會蒙受損失。

牛津大學金融經濟學教授盧多維克·法利普（Ludovic Phalippou）表示：輕微的經濟衰退和利率上升將使一些企業違約。這讓他們的私人債務提供者陷入困境，然後向基金提供槓桿的銀行也陷入困境。

5)管理諮詢公司麥肯錫開啟其史上最大規模裁員之一！本週起將減少1,400個工作職位：在經歷了十年的人員激增之後，麥肯錫開啟有史以來規模最大的裁員之一。公司稱，將爭取通過自然減員或自願離職的方式來實施裁員。知情人士表示，美國諮詢巨頭麥肯錫將從本週開始裁員1,400人，佔員工總數的3％左右。麥肯錫員工人數在過去幾年中迅速增長，2012年時該公司人工僅為1.7萬人，五年前人數增加至2.8萬人，現在則激增到接近4.7萬人。

麥肯錫全球管理合夥人Bob Sternfels在給員工的內部信中說：這種轉變的痛苦結果是，我們將不得不與我們公司的一些管理部門同事說再見，同時幫助一些人轉換職責並適應新的角色，以更好地符合我們公司的戰略和優先事項。

麥肯錫並非第一個裁員的諮詢巨頭。上週全球諮詢和服務外包巨頭埃森哲（2021年埃森哲的營業額約505億美元，是世界上最大的管理諮詢公司）表示，將在未來18個月內裁員1.9萬人，約佔其員工總數的2.5％，這是該行業規模最大的裁員之一。

在需求放緩和美國經濟衰退迫在眉睫的預測下，美國金融、科技到零售等行業的公司都在裁員。包括亞馬遜和微軟在內的科技巨頭正在大幅裁員，高盛集團、摩根士丹利和其他頂級銀行已經削減了數千個職位，Meta甚至已經進行了兩輪大規模裁員。

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