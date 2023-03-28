啟發盤勢｜留意投信季底作帳 勿過度追高

銀行股多項利多消息環繞，矽谷銀行周一（27日）被正式收購，第一公民銀行將從聯邦存款保險公司（FDIC）收購矽谷銀行存款和貸款，以及其他特定資產；美國政府正考慮擴大對銀行的緊急貸款計畫，同時美國小型銀行的存款流向摩根大通和富國銀行等行業巨頭的勢頭已有所放緩。

美股周一走高，能源與金融股漲勢猛烈，2年期美債殖利率攀升逾4％，儘管大型科技股抑制大盤漲幅；四大指數收盤漲跌互見，道瓊指數收紅近200點，標準普爾500指數小漲0.16％，那斯達克綜合指數收低0.47％，與費城半導體指數挫黑1.21％。

台股昨（27）日開低走低，權值股台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等走弱，軍工股、散熱股成為盤面上強勢指標，大盤指數終場收15,830.31點，下跌84.39點，成交量2,109.55億元，三大法人賣超23.01億元。

美股持續重挫直至上周五才微幅上揚，但台股持續創高，表示台股不見得跟美股同步，因為大型股漲勢不連貫，預計指數接下來會呈盤堅走勢；經歷一連串金融事件之後，可發現外資操作不如年初積極，外資操作轉為保守代表權值股較難有大作為，投資人可關注具題材的中小型股。

長線上可關注軍工類股，但不建議在全面大漲時追高，可待題材熱度稍淡，漲多回檔時再低階，短線上則可關注散裝航運，因為才剛開始由虧轉盈，即將進入第二、三季的旺季，在玉米小麥等穀物收成，進入旺季情況下，散裝運價有機會再往上走。

此外，本周為投信作帳最後衝刺期，投信作帳會到一個段落，提醒投資人過去兩三周漲幅已經很大的、投信集中買超的股票，在本周需小心，不要過度追高。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!