啟發盤勢｜行情短多持續 留意低基期輪動

受德銀在歐洲信用違約互換交易（CDS）大幅攀高影響，引發市場對銀行業危機蔓延的恐懼，美股上周五（24日）早盤低迷，道瓊指數一度下跌逾300點，但隨著歐洲央行和德國總理「給定心丸」後，銀行股收復部分失地，Meta和微軟引領科技股走高，道瓊收紅逾130點。本周美股主指均表現出色，道瓊周漲0.4％，延續連續兩周升勢，而標普和那指周漲幅分別為1.4％和 1.6％。

歐洲央行總裁拉加德上周五試圖緩解擔憂，稱歐元區銀行具有強大的資本和流動性部位，歐洲央行可以提供流動性，支持歐洲銀行體系；德國總理蕭茲則表示，德銀沒有什麼可擔心的，因為該銀行盈利能力強大。

美國財政部長葉倫上周五緊急召開金融穩定監督委員會（FSOC）會議，美國財政部會後聲明指出，FSOC同意，儘管一些銀行機構面臨壓力，但美國銀行體系仍然穩健且有彈性。

台股上周五在電子、傳產及生技力挺之下，指數碎步走高，盤中最高點達15,921點，進逼萬六大關，收盤上漲50.75點；指數周漲461點，周線拉出長紅棒。

分析師表示，美國財政部長葉倫在國會表示，政府將會採取措施確保美國人的存款安全，此番保證緩解了投資人的不安情緒，不過包括摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗集團股價依舊不振，也拖累台股金融族群未能跟上反彈腳步，金控股僅在盤下震盪，金融類指數仍深陷區間格局。

目前指數還在漲，行情短多還是可以持續，提醒投資人，已經漲多的股票有些已漲不動，會在高檔震盪獲利出境，可以關注像是電子與傳產等類股中基期較低的個股，最近開始在輪動補漲。

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