啟發盤勢｜美股回穩 台股攻堅萬六

政經消息，葉倫周三（22日）發布的國會證詞促使美股翻空急瀉，周四（23日）緊急修改關鍵證詞，企圖提振市場信心。

她周三寫道：「並未考慮未經國會批准就提供全面性」銀行存款保險，以遏止銀行業動盪。」，她周四增添的證詞寫道：「財政部已採取的強有力行動確保了美國人民存款安全，當然，如有必要，我們準備採取進一步的行動。」

聯準會釋出升息可能接近尾聲的訊號後，美股周四明顯走強，嘗試收復前一日的部分跌幅，但隨著美債殖利率曲線惡化，標普指數盤中突破4,000點上方的當日高點後，漲勢一度消散，銀行股跌勢猛烈，所幸尾盤時段，美國財政部長葉倫改口安撫市場，科技股吸引逢低買盤，所有主要股指全數收高，儘管仍遠低於日內高點。道瓊指數收漲超過75點，標準普爾500指數升0.3％，那斯達克綜合指數走高逾1％，費城半導體指數勁揚近2.7％。

台股昨（23）日開低走高，大盤指數終場收在15,863.95點，上漲103.49點，創逾9 個月來收盤新高，成交量2,302.48億元；統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超169.54億元，投信買超8.18億元，自營商買超（合計）10.65億元，其中自營商（自行買賣）買超4.5億元，自營商（避險）買超6.14億元，三大法人合計買超188.38億元。

電金權值股方面，聯發科、日月光上漲1％以上，台積電0.94％，台塑四寶全數收紅，台塑化上漲1.57％、台化1.9％，南亞、台塑在平盤之上。

高價股表現強勁，精測上漲5.5％，創意、穎崴上漲超過3％、譜瑞上漲2.7％、信驊上漲2.5％，力旺、富邦媒、和泰車漲超過1％。

總計加權指數與櫃買指數，上漲家數達1,151檔，漲停加數26家，下跌813家，跌停家數1 家。美股回穩有利台股緩步攻堅、挑戰萬六。

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