啟發盤勢｜美股跳水 留意AI題材股

聯準會周三（22日）如預期升息1碼並維持年底利率預測不變，美股起初走高，道瓊指數一度漲逾200點，但在鮑爾發表會後言論後，市場回吐漲幅；鮑爾表示，鑑於銀行業動盪，央行決策官員考慮暫停升息，不過因近期數據顯示通膨壓力仍居高不下，因此升息共識依舊強烈。另一方面，葉倫周三出席參議院聽證會表示，拜登政府專注於穩定銀行體系並改善大眾信心，但無意擴大存款保險範圍，言論一出引發區域銀行股崩跌，並拖累大盤指數，美股回吐稍早漲幅，三大指數終場大幅收低，其中，道瓊重挫逾530點，標普和那指均跌逾1.6％。

台股昨日在台積電等電子權值股勁揚、以及金融股回反彈神帶動下，指數開高走揚，盤中收復月線15,563點，重返15,700點整數關卡，尾盤電金續揚，終場台股加權指數收15,760.46點，大漲247.01點，漲幅1.59％，成交值來到2,418.70億元，代表中小型股的櫃買OTC指數上揚1.51％。

法人指出，市場看好台積電中長期偏多，可將其當作AI概念股指標，AI概念股中從資料中心、伺服器、晶片、印刷電路板（PCB）、散熱模組等，由上而下都會受惠，投資人可以從族群中找出基本面最好、成長性最高的個股，採中長線方式進行布局，此外，也看好儲能相關類股表現，因為台灣未來要發展的綠能基礎建設，會合理分配有效的綠能網絡，儲能會是未來在整個發展綠能中重要的一環，投資人可採中長期操作。

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