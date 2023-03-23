0323群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.FOMC及Powell記者會

(1)致力於恢復價格穩定，所有證據都表明公眾有信心我們會這樣做，要用行動和言語來維持公眾信心。

(2)考慮過暫停升息，但支持升息共識很強！今年不會降息！

(3)如果有需要，準備在必要時再次提高利率！(鷹派？NO！）

(4)預計為了達到具有足夠限制性，未來能讓通膨率回到2％的貨幣政策，一些「額外」的政策緊縮或許是合適之舉！

(5)2月提到基準利率「正在進行」的上調是合適之舉，這個措辭的變化反映FED可能希望在必要時增加暫停政策的靈活性。

(6)強調銀行體系穩健且具韌性，並表示準備使用所有工具來維持該行業穩定。

(7)最近銀行業動盪可能導致對家庭和企業的放貸收緊進而影響經濟，不過現在還無法判斷貨幣政策應該如何對此作出反應！

(8)刪除了FOMC聲明中提到的通膨已經放緩字句，但記者會中仍提Disinflation正進行中，然而超級核心通膨沒有改善！

(9)FED將繼續以和之前同樣的速度縮表，儘管最近的緊急措施再次使資產負債表膨脹。

2.本週經濟數據3/23首次申請失業救濟金人數，新屋銷售。

3.美債殖利率暴跌！大型科技股、AI成了避風港！

4.「短線」隨美股震盪。