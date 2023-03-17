啟發盤勢｜美股反彈 留意國際金融動向

政經方面，美國財政部長葉倫周四（16日）發布的國會證詞中提及，葉倫將告訴參議院財政委員會，美國的銀行體系「仍然穩健」，美國人可以對他們的存款感到「信心」。

儘管金融市場近期動盪不安，歐洲央行（ECB）對抗高通膨決心不變，周四維持原定鷹派升息計畫，將基準存款利率調高2碼至3％，並上修歐元區今年國內生產毛額（GDP）預估至成長1.0％。外界預期聯準會下周升息1碼的機率回溫，根據CME的FedWatch工具顯示，交易員預計聯準會3月22日升息1碼的可能性高達近80％。

美股周四開低後因多項利多消息轉漲，瑞信已獲瑞士央行借款537億美元，藉此恢復市場對銀行系統崩潰的信心；而11家美國大型銀行尾盤宣布向第一共和銀行注入300億美元，第一共和銀行股價猛升近10％，引領銀行股強力反彈，四大指數收盤集體收紅，道瓊指數走高超過370點，那斯達克綜合指數勁揚近2.5％，費城半導體指數飆漲逾4％，標準普爾500指數暖漲超過1.7％，創自1 月份以來最佳單日表現。

瑞信銀行風波因為央行出面支持，美股跌幅出現收斂，但台股昨日收盤仍下跌166點至15,221點、跌幅1.08％，成交量為2,417億元；櫃買指數終場下跌2.03點或0.99％，收在203.04點，成交值704.53億元。

美國銀行危機燒到歐洲，瑞士信貸也爆出財務危機，台灣金融股再次被掃到颱風尾，開發金（2883）、中信金（2891）大跌逾3％，國泰金（2882）、富邦金（2881）連袂重挫超過2％，金融股全面跳水。電子權值股方面，台積電除息交易，雖然盤中一度翻紅，終場仍不敵賣壓收505元；大立光同日除息，也陷入貼息走勢，終場以2,255元作收；不過，聯電、瑞昱、研華（2395）、廣達（2382）等均獲得資金點火。

法人表示，投資人可以長期操作方式趁勢布局金融股，此外，相對看好半導體族群後續表現，並提醒投資人仍需持續追蹤瑞信股價與債券價格變化，將會影響全球後續市場氛圍。

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