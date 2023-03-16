啟發盤勢｜瑞信風暴危機 短線留意兩類股

數據方面，美國2月零售銷售按月下跌0.4％；1月數據由前值成長3％上修至3.2％。經濟學家之前預測2 月零售銷售將下降0.3％。2月生產者物價指數（PPI）年增4.6％，遠低市場預期，顯示通膨壓力緩解。根據CME的FedWatch工具顯示，交易員預計聯準會3月22日不升息的機率提高至逾50％，而且預測聯準會最快將在6月降息。

政經方面，瑞信最大股東沙烏地國家銀行周三透露無法向瑞信提供任何財務援助後，瑞士央行和瑞士金融監管機關（FINMA）周三美股尾盤發布聯合聲明提到：「瑞信當前的資本率與流動性狀況仍符合FINMA要求，央行將在必要時向瑞信提供額外流動性。」此消息提振市場信心，美股主指收復部分失地，道瓊收跌超280點，那指驚險翻紅0.05％。

由於美國消費者物價指數（CPI）符合市場預期，台股昨日早盤以15,425.99點開高，一度拉升至15,526.73點，電子股止穩，台積電（2330）、聯電（2303）都收紅，但航運股卻是翻黑，長榮（2603）開高走低，收在167元，下跌4元，跌幅2.33％，陽明（2609）也翻黑，指數漲勢收斂，終場以最低的15,387.59點作收，上漲27.17點，成交量2,428.61億元，三大法人賣超91.73億元。

觀察CPI內容，剔除了能源和食品的高波動因子後的核心CPI月增率為0.5％，比上個月的0.4％有所加快，核心CPI年率從5.6％降至5.5％，符合預期，並遠低於整體CPI年率，其中住房成本上升0.8％，貢獻價格總升幅的逾70％。食品價格偏高依然是令消費者和美聯準會頭痛的問題，不過整體通膨趨緩未變，加上近期美國金融機構問題，月底的升息有機會減緩。

法人表示，台股五日均線呈現下滑，短線上需注意五日均線是否站穩，以及後續指標能否轉強，短線上看好美國費城半導體指數帶動的AI相關半導體與IC設計族群，長線上看好重電發展趨勢。

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