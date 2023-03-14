啟發盤勢｜道瓊連五黑 台股持續高檔整理

矽谷銀行倒閉引發對新一輪金融危機的擔憂，恐慌指數VIX自去年10月以來首次觸及30高位，市場避險情緒沸騰，2年期美債殖利率暴跌，第一共和銀行等多檔銀行股持續下殺，美股主指周一（13日）幾乎盡墨。道瓊指數下滑近100點，連續第五個交易日收黑，標準普爾500指數收低0.15％，延續第三個交易日跌勢，費城半導體指數微跌0.08％，那斯達克綜合指數逆勢收紅0.45％。

台股昨日開低走高，早盤以15,514.03點開出，一度下滑至15,349.67點，台積電以平盤開出，雖一度下滑至509元，但盤中翻紅，終場收516元，上漲3元；航運股由貨櫃股領軍，長榮（2603）收漲3.33％，萬海（2615）、陽明（2609）也收紅，台驊投控（2636）漲停收盤，加權指數終場收15,560.49點，上漲34.29點，，上下波動超過220點，成交量2,392.15億元，三大法人買超17.55億元。

法人表示，技術面台股波段漲幅已大，持續高檔震盪；聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）日前對未來加速升息的發言，以及美國矽谷銀行危機，令市場擔憂，美股近期重挫；基本面來看，3~4月科技產業訂單能見度仍低，半導體產業持續調整庫存，上半年半導體稼動率仍不理想；整體觀察，預估，3月台股面臨較大的獲利了結賣壓，預計4月檢視基本面，風險將更高，但下半年景氣可逐季上揚。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!