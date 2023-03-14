0314群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.雖然BTFP可能會在短期內支撐市場情緒，並減少任何無保險的存款外流，但不能保證銀行存款不會轉移到RRP工具或轉到到其他競爭銀行，因此風險仍然存在。

2.現在市場衡量FED在頑固通膨和銀行業危機間如何取捨？貨幣政策漫長且多變的滯後開始影響很多企業和銀行無法在高利率環境下經營下去，SVB的倒閉即是貨幣政策開始發揮效果。

3.FED可能作法

(1)提前停止QT，或減少每月到期後不進行再投資的債券數量，以確保準備金今年剩餘時間內保持相對穩定。

(2)允許每個貨幣市場基金通過逆回購協議（RRP）存放在聯儲會的最高金額從1,600億美元降低，同時允許QT持續。

(3)FED停止升息，但繼續QT，迫使貨幣基金延長所持資產的加權平均期限，並通過購買期限較長的債券從RRP撤出資金。

4.本週經濟數據3/14美國CPI、3/15美國PPI、零售銷售、3/17密西根大學消費者信心指數，通膨預期。

5.大型銀行股跌幅不遑多讓！資金轉向大型科技股避險但恐怕只有短期效果貨幣政策的，滯後效果正開始反應！

6.美國國家安全顧問沙利文表示，拜登計畫等兩會結束，新領導班子恢復正常工作後與中國國家主席習近平通電話？

7.習近平或將在下周訪問俄羅斯後與澤連斯基通話？

8.美元貶值台幣升值！外資短線助攻，但就是短線！