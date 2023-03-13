0313群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1-1) 2023年3月12日，財政部、聯準會和FDIC的聯合聲明，美國東部時間下午6:15發布。

在收到FDIC和聯準會董事會的建議並與總統協商後，耶倫國務卿批准採取行動，使FDIC能夠以充分保護所有儲戶的方式完成其對加利福尼亞州聖克拉拉矽谷銀行的決議。從3月13日星期一開始，儲戶將可以使用他們所有的錢。與矽谷銀行的決議相關的損失不會由納稅人承擔。

我們還宣布紐約Signature Bank的類似系統性風險例外情況，該銀行今天已被其州特許機構關閉。該機構的所有存款人都將變得完整。與矽谷銀行的決議一樣，納稅人不會承擔任何損失。

1-2) 2023年3月12日，財政部、聯準會和FDIC的聯合聲明，美國東部時間下午 6:15 發布。

股東和某些無擔保債務人將不受保護。高層管理人員也已被免職。根據法律要求，存款保險基金為支持未投保的存款人而遭受的任何損失，將通過對銀行進行特別評估來彌補。

最後，美國聯邦儲備委員會周日宣布，它將向符合條件的存款機構提供額外資金，以幫助確保銀行有能力滿足所有存款人的需求。

2-1) 為了支持美國企業和家庭，美國聯邦儲備委員會周日宣布，它將向符合條件的存款機構提供額外資金，以幫助確保銀行有能力滿足所有存款人的需求。此舉將增強銀行系統保護存款的能力，並確保為經濟持續提供貨幣和信貸。

聯準會準備應對可能出現的任何流動性壓力。額外資金將通過創建新的銀行定期融資計劃（BTFP），提供向銀行、儲蓄協會、信用合作社和其他符合條件的存款機構提供長達一年的貸款，以抵押美國國債、機構債務和MBS，以及其他合格資產作為抵押品。這些資產將按面值估值。BTFP將成為針對高質量證券的額外流動性來源，消除機構在壓力時快速出售這些證券的需要。

2-2) 經財政部長批准，財政部將從外匯穩定基金中提供高達250億美元的資金作為BTFP的支持。聯準會預計沒有必要動用這些支持資金。

在收到聯邦存款保險公司（FDIC）和聯準會董事會的建議後，財政部長耶倫在與總統協商後，批准採取行動，使FDIC能夠在一個短時間內完成其對矽谷銀行和簽名銀行的決議。充分保護所有存款人的方式，包括已投保和未投保的存款人。這些行動將減輕整個金融體系的壓力，支持金融穩定，並最大限度地減少對企業、家庭、納稅人和更廣泛經濟的影響。

3) 據知情人士透露，負責監督SVB Financial Group緊急解散的美國監管機構正在競相出售資產，並儘快在周一提供部分客戶的未投保存款。

據知情人士透露，負責監督SVB Financial Group緊急解散的美國監管機構正在競相出售資產，並儘快在周一提供部分客戶的未投保存款。最初的支出其數額仍在確定中，這主要目的是要幫助公司的陷入困境的客戶渡過難關，隨著銀行資產的出售，更多現金將隨之而來。

因討論私下談話而要求匿名的知情人士說，在幕後流傳的數字是未投保存款的30％至50％或更多。FDIC的發言人沒有回應對其計劃發表評論的請求。

4) 隨著SVB倒閉事件對後續發展的擔憂加劇，市場對聯準會在2023年升息終點的預期降溫。

衍生品交易員不失時機地重新押注聯準會將在年底前降息。

就在周三，本月升息0.5個基點被認為比再次升息25個基點更有可能，今年晚些時候降息被排除在外。但隨著借貸成本上升隨後成為今年首家銀行倒閉的罪魁禍首，與聯準會會議相關的掉期定價週五轉向表明央行政策利率將在6月份達到5.3％左右的峰值並在年底低於5％的水平。現在在4.5％到4.75％的範圍內。

在聯準會主席杰羅姆鮑爾在國會作證似乎為重新加快升息步伐打開大門之後，預期的峰值現在比本週早些時候定價的5.7％大幅下降。此次下修是因為勞工部的就業報告顯示就業市場有所降溫，而加州矽谷銀行的倒閉引發了對貸方財務狀況的擔憂。

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