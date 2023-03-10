啟發盤勢｜美股收黑 四族群長線布局

數據方面，美國勞工部周四（9日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報21.1萬人，高於市場預期，創去年12月以來新高；然而，儘管最新失業金數據帶來一絲希望，但非農就業報告發布前，市場避險情緒濃烈，許多投資人擔憂即將到來的報告可能促使聯準會鷹派升息回歸，加上銀行股血崩，Silvergate宣布逐步結束銀行業務後暴跌逾42％、SVB Financial則是在出售股票以彌補虧損後狂跌超過60％，創1998年來最大跌幅。道瓊指數收盤瀉逾540點，標準普爾500指數收黑1.85％，創2周來最差單日表現，那斯達克綜合指數和費城半導體指數重挫逾2％。

台股昨日開高震盪走低，指數由紅翻黑，終場下跌47.54點，跌破15,800點關卡，收在15,770.66點，成交值2,520億元。

台積電收在522元，上漲1元；譜瑞-KY強勢完成填息，股價收在996元，上漲40元；祥碩強攻漲停，達1045元，帶動半導體類股指數上揚0.21％，為盤面焦點。傳產股則普遍走跌，包括塑膠、紡織、機電、電纜及鋼鐵類股指數同步下挫逾1％，表現相對疲弱；航運股表現相對強勢，類股指數上揚逾1％。

法人指出，軍工、儲能、衛星通訊、航太等都是未來趨勢，投資人可採長線方式伺機布局，而科技類股則可關注漲勢相對落後，基期較低的個股，因為如果已經漲了一段的個股，有可能開始修正整理，或是漲勢開始溫吞。此外，也提醒投資人需關注美國政策未來利率走向、與今日將要公布的2月非農就業報告以確認升息幅度，市場會因此有所變化，同時也會影響到台股表現。

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