啟發盤勢｜鮑爾鷹派語氣軟化 留意3類股

有「小非農」之稱的美國2月ADP就業人數增加24.2萬人，遠超市場預期的20萬人與修正後前值11.9萬人。最新報告凸顯美國就業市場火熱，加劇聯準會需要更長時間內維持緊縮政策的猜測。此外，有別於前一日超鷹派語氣，鮑爾周三（8日）出席眾議院金融服務委員會作證時透露，聯準會尚未就3月會議做出任何決定，同時他強調，周五非農就業報告和下周的消費者價格指數等關鍵數據將對3月利率決定產生重大影響，鷹派語氣明顯軟化，美股主指多震盪收紅。標準普爾500指數收漲0.14％，那斯達克綜合指數升高0.4％，費城半導體指數勁揚超2.6％。道瓊指數收斂盤中大部分跌幅，收盤小跌58.06點。

台股昨日以15,819.18點開低，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股收黑，盤面上以儲能、車電相關概念股表現抗跌，尾盤在金融股拉升下縮小跌幅，終場收在15,818.2點，下跌39.69點，相對美股抗跌，成交量2,453億元。

法人表示，投資人可以關注重電、綠能、IC設計等產業，但相關族群今年已走揚過一大段，所以可以觀察近期公布2月營收表現不錯的企業，布局股價還在相對低點的個股，尤其是電子業。此外，還需觀察美股表現，因為美股格局還是會影響整體大盤走勢，美股若再跌，台股修正幅度可能就會比較大一點，美股若表現還好，台股還是有機會持續向上走，也可以稍微注意櫃買盤勢，只要櫃買盤勢沒有太弱，台股應該都還是有機會。

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