0306群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.FED半年度貨幣政策報告半數以上的勞動力缺口反映勞動力參與率下降，退休潮超出了基於人口趨勢的預期。而剩餘的缺口則是由於人口成長放緩，這既是因為疫情導致的死亡率上升，也受到疫情爆發頭兩年移民率下降的影響「在經濟前景疲軟，利率升高、下半年不確定因素增多的背景下，金融脆弱性總體上仍然溫和」。

2.本週經濟數據3/08 ADP就業變動，JOLTS職缺預估3/09 首次申請失業救濟金人數、3/10 非農業就業人口、失業率、平均時薪。

3.2/2 FOMC會後記者會Powell講很多次disinflation，但會議記錄支字不提？所以會議記錄會隨市場狀況而修改？1月初公布12月會議紀錄提到多位官員不滿金融狀況寬鬆的情況，結果2/2 Powell對此問題仍是輕描淡寫！

4.ECB總裁CL表示準備在3月份的政策會議上再升息0.50％，但我相信，整體通膨率將在2023年下降，而核心通膨率短期內比較棘手，ECB工作人員的預測中不包括2023年出現經濟衰退，我們預計全年將出現積極成長，經濟活動將會增加，但確實存在巨大的不確定性。

5.十四屆全國人大會3/5召開，2023中國經濟成長率目標5％，中央一般公共預算國防支出計畫成長7.2％至1.55兆元，為2019年來最快增速，財政預算赤字率設在3％，居民消費價格漲幅3％。

6.Bloomberg報導知情人士透露，拜登政府接近完成一項行政令，將限制美國企業對中國部分領域的投資，包括可能增強中國軍事和情報能力的先進技術。拜登3/9 在2024預算中要求國會為此提供資金。

7.外資紛紛調高台積電目標價？外資調高面板產業評等？市場一動好消息自然滿天飛！就看何時利多不漲？