啟發盤勢｜散裝漲勢來真的 留意後市行情

數據顯示美國就業市場火熱，美股周四（2日）早盤普遍低迷，不過尾盤時段，聯準會官員表示央行可能在今夏暫停升息後，市場情緒大振，標普、那指和費半指數波動，全數收紅。道瓊收漲超340點，那指揚升超0.7％，標普升0.76％，創2周多以來最大漲幅，費半走高近1％，但特斯拉重挫逾5.8％。

台股昨日震盪，航運股成為盤面上吸金族群，尤其是散裝股大噴發，更是熱門焦點，貨櫃三雄也是上漲攻勢，隨著BDI（波羅的海運價指數）連漲九天，周三（1日）指數大漲109點，漲幅11％，收1,099點，順利衝破千點關卡，統計BDI指數近一周漲幅達66％，自今年的低點530點計算，漲幅已達107％。

這波散裝運價續漲，主要貢獻來自海岬型船舶運價指數（BCI），慧洋（2637）、裕民、中航（2612）、新興、台航（2617）等航商都可望受惠，今年首季營運持續轉強，慧洋高層表示，這波散裝船漲勢是「來真的」。

法人表示，散裝股的漲勢由BDI指數大漲所推動，貨櫃股則是具有高殖利率題材，「大小船」都各具題材，這一波的漲勢可期，以BDI指數來說，從高點下跌以來，跌幅相當深，現在只是剛開始反彈，後續還可能持續上漲，而BDI的飆漲，主要是由BCI大漲所推升，因此，散裝股包括裕民、新興、中航、慧洋-KY等都值得留意後市續漲行情。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!