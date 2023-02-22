0222群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.經濟數據改變市場預期！不是交易面數據改變市場方向？No landing？

2.拜登突秀基輔攪動烏克蘭危機？普丁宣佈暫停與美國新裁武條約，但不會先恢復核武試爆！誓言要推進對於烏克蘭的入侵。

3.2/23凌晨3點FOMC會議記錄已經過時？

4.MS Mike Wilson說2022/10以來全球股市上漲是因為4大央行M2增加了6兆？中國11-1月增加1.8兆美元，歐元區11-12月減少1兆美元，日本11-1月增加1.16兆美元，美國11-1月減少0.2兆美元。

5.本週經濟數據2/23 FOMC會議記錄，美國GDP修正值，首次申請失業救濟金人數、2/24 個人所得，個人支出，1月PCE，2月密西根大學通膨預期終值。

6.經濟數據改變市場預期！市場對終點利率預期升高，科技股受衝擊！

7.美國財政部副部長Wally Adeyemo表示美國不憚於制裁支持俄羅斯入侵烏克蘭的中國企業，美國將直接找到中國企業或金融機構，如果向俄羅斯提供實質性支持，我們已經準備好實施制裁。

8.台股挫咧等？漲多總有回檔時，不過美股仍是全球最弱，等待美股獨弱調整！