啟發盤勢｜勿過度追高 逢低布局兩類股

美國周一（20日）為華盛頓誕辰紀念日，美股休市一天，周二恢復正常交易。投資人衡量優於預期的企業財報季與市場對各國央行會維持鷹派立場更長時間的擔憂之際，歐洲股市今天收盤近乎持平；倫敦FTSE100指數小漲9.95點或0.12％，收8,014.31點；法蘭克福DAX指數微跌4.45點或0.03％，收15,477.55點；巴黎CAC40指數小跌12.11點或0.16％，收7,335.61點。

台股昨日在台積電等權值股回穩，電子、金融股助攻下，帶動指數翻紅，台股加權指數上漲71.53點收在15,551.23點，收復5日、10日均線，中小型題材活絡，盤面呈現多頭格局。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電跌勢稍緩，終場小跌1元，收在517元，跌幅0.19％；金融股強勢，IC設計族群創意、愛普股價勁揚，分別收漲1.95％、7.69％，面板雙雄群創、友達分別收漲4.96％、3.57％。觀光族群則漲跌互見，長榮航、華航上漲逾1％，雲品上漲近3％，盤中一度來到百元關卡之上，八方雲集下跌逾2％，鳳凰下跌逾4.5％，雄獅跌幅逾3％，晶華跌幅也逾3％。

目前短線漲幅已不小，建議投資人不用過度追高，可以逢低布局半導體與車用電子等相關族群，同時也要檢視企業後續法說會內容與數據的差異性。

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