啟發盤勢｜台股回檔整理 宜守住15,300

數據方面，美國1月整體零售銷售額月增3％，為近2年來的最大增幅，遠超預期，剔除汽油和汽車的零售銷售則月增2.6％，同樣創近2 年來最大增幅。分析師認為，強於預期的1 月零售銷售數據，顯示消費需求仍然強勁，加劇聯準會提高升息幅度的擔憂。

儘管數據強化聯準會鷹派立場，但旅宿平台Airbnb和類比IC廠商亞德諾半導體等財報亮眼，而且市場資金湧入科技和通訊服務類股，美股週三收紅。道瓊指數小漲近39點，標準普爾500指數微升0.28％，那斯達克指數走高逾0.9％，費城半導體收紅0.37％，但台積電ADR下殺逾5％。

股神巴菲特旗下投資公司波克夏公布重砍台積電ADR，減持幅度高達86％，台積電現貨昨日同步重挫，拖累電子股綠油油，指數開低走低，大跌超過200點，一舉摜破5、10日線，加上傳產、金融股同樣疲軟，最低探至15,388.85點，加權指數下挫221.59點收在15,432.89點，成交量2,217億元。

觀察電子權值股表現，受到巴菲特重倉大砍台積電ADR利空消息衝擊，台積電現貨重挫大跌逾3％收在525元，回測月線支撐；聯發科也大跌逾3％；台達電、聯電、日月光等全面收黑；僅鴻海逆勢收漲0.49％。

其他權值股方面，傳產指標股包括貨櫃三雄、航空雙雄也有約1％跌幅；金融股國泰金、富邦金等跌幅約1％。

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價大漲7.5％，帶動和大及貿聯-KY等概念股股價上揚。隨著港澳旅客自由行來台觀光即將鬆綁，雄獅等觀光類股也有不錯表現。航運類股表現相對疲弱，類股指數下挫逾1％。

台股在回檔過程中，指數宜守住波段大量區低點近15,300點，否則整理時間恐拖長，是重要觀察指標。

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