啟發盤勢｜CPI高於預期 美股漲跌互見

數據方面，美國1 月消費者物價（CPI）年增率為6.4％，高於預期6.2％，1月核心CPI年增率達5.6％，略高於預期5.5％，但創2021年 12月以來新低；整體看來，受能源價格回升、房租居高不下影響，通膨降溫明顯趨緩。

CPI數據公布後，CME的FedWatch工具顯示，市場目前預估7 月前利率介於5％至 5.25％之間。華爾街評估高於預期的1 月通膨數據對升息路徑的影響後，美股指數周二（14日）收盤漲跌不一，美債殖利率攀升，特斯拉和NVIDIA領軍下，那指收紅超過0.5％，標普近乎持平，費半大漲逾2％，道瓊則收黑逾150點。

台股昨（14）日由觀光股、航運股等領漲，台積電（2330）、金融股也是上漲走勢，大盤指數收在15,654.48點，上漲110.2點，成交量1,776億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超87.29億元，投信買超15.47億元，自營商賣超（合計）8.25億元，其中自營商（自行買賣）買超1.6億元，自營商（避險）賣超9.85億元，三大法人買超94.51億元。

近期留意關注1月營收亮眼表現，並持續月增或年增幅度尚未收斂的成⻑產業趨勢，或是評價偏低等族群伺機布局、車用、遊戲、ABF、綠能及觀光餐飲等類股；另近期生技產業受中國大陸限制藥品出口，短線相關製藥廠股價走揚。

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