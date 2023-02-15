0215群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.13F報告George Soros第四季持有33.2萬股價值409億美元，並買進ARKK。

2.Barclays喊Tesla還有30％空間

3.BofA調高NVIDIA目標價215→225

4.Benchmark調高AMD目標價93-103

5.Druckenmiller買進NVIDIA、AMD

6.Richmond FED Thomas Barkin：如果通膨率持續高於目標，將不得不採取更多行動。

7.Dallas FED Lorie Logan：如果需要通過持續升息來應對經濟前景的變化或抵消貨幣環境的不適當寬鬆，我們必須做好在比預期更長的一段時間內升息的準備。

8.費城 FED Patrick Harker：需要將利率提高至5％甚至更高，因為通膨的降溫速度緩慢 利率將超過5％多少取決於經濟數據。

9.NY FED John Williams：要讓通膨率達到2％，經濟成長需要放慢至較低水平，勞動市場也需要走軟。2023年底前讓利率處於5％-5.5％是正確的框架，在勞動市場強勁的情況下，通膨在更長時間內超過預期的可能性很高，我們可能需要把利率上調到比通膨更高的水平。

10.本週經濟數據2/15 1月零售銷售、2月NAHB指數、2/16 1月建築許可、新屋開工，首次申請失業救濟金人數、PPI。

11.2023上半年結束之前有3次FOMC、4次非農業就業人口、平均時薪、5次CPI、PCE、通膨預期、零售銷售，每次FOMC都可能造美股回檔下跌？但經濟數據都可能推升美股？

12.BofA執行長Brian Moynihan：儘管持續面臨通膨和其他經濟阻力，但美國消費者仍然處於強勢地位。儘管支出增速正在放緩，但美國人依然在持續支出，並且他們仍有借款能力。這一具有韌性的狀態令為遏制成本上升而持續升息的FED面臨壓力。美國經濟出現衰退的預期時間似乎更為遙遠，該行分析師將預期出現衰退的時間推遲至今年第三或第四季度。

13.GS CEO David Solomon：相比6-9個月前，感覺軟著陸的機會好了一些，在CEO群體中，共識已經變得略微更加溫和，也就是我們可以 度過這個階段實現軟著陸。

14美銀基金經理月報

雖然股市在圍繞經濟增長強勁和通脹降溫的樂觀情緒中不斷走高，但大多數投資者並不相信漲勢會持續下去。約66％的參與者忍為股市正在經歷熊市反彈，亦即股市將可能回到新低放鬆升息，對中國重新開放的樂觀情緒以及歐洲天然氣價格下跌也提振了投資者情緒。Michael Hartnett上週推薦賣S&P 500突破4,200點。美國銀行於2/2-2/9日進行的調查管理著7630億美元資產的262名基金經理顯示利潤預期正在改善，但仍然看跌。參與者仍將停滯型通膨為最有可能出現的宏觀背景，83％的參與者預計未來12個月的增長將低於趨勢水平，而通膨將高於趨勢水平。

其他亮點包括：

• 最大的尾部風險是通膨居高不下、地緣政治惡化、全球經濟深度衰退、央行立場強硬以及系統性信貸事件

• 約 68% 的參與者預計中國重新開放會產生通膨影響

• 對新興市場股票的部位大幅增加，配置的 3 個月漲幅創下歷史新高

• 自 4 月以來，投資者首次減持防禦性股票而不是周期性股票

• 最擁擠的交易：做多中國股票、做多投資級債券、做多美元、做多美國

• 國債、做多 ESG 資產、做多石油和做多新興市場債券。

15.巴菲特大降台積電持股！



