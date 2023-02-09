啟發盤勢｜美股波動 操作上觀察5日線

政經方面，聯準會主席鮑爾周二重申通膨開始趨緩，但仍須進一步升息後，聯準會官員周三接連釋出鷹派訊號。聯準會理事華勒（Christopher Waller）警示，對抗通膨的戰鬥尚未結束，貨幣政策收緊的時間會比預期久，可能導致利率高於市場預期。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，需要在未來幾年維持限制性利率，以確保高通膨恢復到疫情前的低水平。

此外，由於Google的AI聊天機器人Bard答非所問，外界懷疑Google發展人工智慧的成效，Alphabet狂瀉逾7％，科技股承壓。標普收盤下滑逾1％，道瓊收跌逾200點，那指挫低近1.7％，費半重挫逾2％。

台股昨（8）日受到費城半導體大漲以及台積電ADR上漲激勵，早盤在電子權值股帶領下，指數持續演出上漲走勢，跳空開高越過5日線，指數震盪走高，盤中高點15,631點再創波反彈新高，終場上漲217點，收在15,618點。

法人表示，鮑爾在華府發表演說時表示，由於最近數據（如元月公布的就業報告）顯示勞動市場仍然非常緊俏，因此有必要加碼升息，且降低通膨仍要花「相當長的期間」。鮑爾表示，「我認為我們將須進一步升息。勞動市場超乎尋常之強」。由於鮑爾所說的「升息」是複數型態，接下來可能不止再升息一次，預期下個月升息機率仍高。

另外，財政部公布元月份進出口貿易初步統計，金額創下23個月以來新低，年減幅21.2％、更創13年5個月以來最慘紀錄，其中特別值得注意的是，電子零組件和積體電路出口年減幅各達20.1％和33.3％，跌幅分別創下11年和14年新高，顯示電子業淡季明顯，2月因工作天數增加，預估出口值回升，月增5.7％-10.1％，增加幅度不大，整體來看，大方向還是不好。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!