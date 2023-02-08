0208群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.沒有談到金融環境寬鬆的問題

2.2024通膨率才能接近2％，通膨下滑過程已經開始，沒有對就業市場產生影響，FED有工具在一段時間內達到2％通膨目標。

3.還沒看到住房通膨下降，但預計會下降最關切的是通膨在服務業下滑。

4.不希望FED的決策讓市場感到意外，FOMC決策完全看經濟數據

5.薪資成長已經降到更接近可持續的水平。

6.沒有積極考慮出售證券（縮表）

7.如果強勁的就業數據持續下去，終端利率可能會比市場預期得更高！

8.2/7百度宣佈3月推出類似ChatGPT的服務「文心一言」、2/7Microsoft推出以OpenAI技術為基礎的新AI Bing搜尋引擎和Edge瀏覽器。、2/6 Alphabet 推出Bard。

9.本週經濟數據2/09 首次申請失業救濟金人數、2/10 密西根大學1年期、5-10年通膨預期

10.2023上半年結束之前有四次FOMC、五次非農業就業人口、平均時薪、CPI、PCE、通膨預期、零售銷售，每次FOMC都可能造美股回檔下跌？但經濟數據都可能推升美股！

11.2/3美林Michael Hartnett指最痛苦的交易永遠是「姍姍來遲的巨大災難」，指風險在於未來幾個月通膨再次飆升，且美國經濟繼在2023年前六個月保持韌性後，在下半年陷入更深層的衰退？

12.2/6 JPM Marko Kolanovic重申，股票投資者應當趁FED引發的漲勢賣出，並稱美國經濟的去通貨膨脹進程可能只是「暫時的」。今年前三個月可能標誌著「市場拐點」，第二和第三季度中會出現跌勢?

13.美國擊落中國氣球引發美中關係緊張疑慮，布林肯延遲訪中行程，中國拒絕中美防長通話。美國政府仍在努力判斷中國領導人是否事前知情？

14.中國武漢市放鬆樓市限購！

15.百度確認2023/3推出類似ChatGPT的服務「文心一言」，暴漲15%。

16.1月出口大衰退？