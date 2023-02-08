啟發盤勢｜鮑爾談話美股漲 有利台股續攻

聯準會主席鮑爾周二（7日）於華盛頓經濟俱樂部發表談話，他重申美國通膨減緩（disinflation）過程已經開始，而且是在商品領域開始的，聯準會預計勞動力市場會走軟，但對抗通膨還有很長的路要走；提及美國1 月非農就業報告強於預期，鮑爾坦言：「我們沒想到它會如此強勁，但這份報告說明為什麼我們認為對抗通膨將是一個需要相當長時間的過程。」

儘管升息壓力可能比預期更大，聯準會主席鮑爾重申通膨減緩，投資人消化鮑爾釋出的鷹鴿訊號後，資金行情追捧能源、科技股，美股周二震盪收紅。

標普指數升近1.3％，收盤穩守4,100點大關，那指勁揚1.9％，道瓊收紅逾265點。由於ChatGPT爆紅，引爆科技巨頭人工智慧（AI）大戰，半導體類股點火，費半指數強升逾3％，有利台股科技股表現。

市場靜待聯準會（Fed）主席鮑爾談話內容，7日台股呈現狹幅震盪，高低點差僅99點；最後一盤再度遇到賣壓，漲點收斂25.74點至8.09點，終場漲幅僅0.05％，指數驚險站回15,400.91點；權值股表現疲軟，反觀中小型股表現活潑。

台股權值股表現中，台積電（2330）尾盤再度被賣單調節，終場下跌3元或0.57％，收在523元；聯發科（2454）、鴻海（2317）等也同步收跌。中小型股持續強勢，激勵櫃買指數再度重回200點之上上漲1.89點，收在200.81點。在富櫃200成分股中，保瑞（6472）、倚強科攻上漲停；耕興（6146）、雍智科技（6683）、晶焱（6411）等股漲幅超過5％。

展望後市，美國1月非農數據意外強勁、Fed可能停止升息的預期降溫，1月ISM非製造業指數優於市場預測，預期經濟大幅衰退的可能性降低，鮑爾將發表談話，市場密切關注相關內容能帶來線索；而美元指數100大關前強彈、新台幣止升回貶，熱錢效應鈍化，盤面輪動調整加速，個股確實依據短期技術面變化順勢因應。

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