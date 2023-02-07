啟發盤勢｜外資回補加持 2族群有戲

由於上周遠優預期的非農就業數據，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic ）受訪時表示，可能意味著美國央行必須做更多的工作，終點利率可能高於先前預期。華爾街擔憂聯準會變得更加鷹派，市場情緒不佳，美債殖利率攀升，科技股空頭來襲，美股周一（6）日集體收黑。那指下滑1%，標普收黑超0.6%，道瓊小跌近35點，費半挫低逾1.7%。投資人除了持續關注財報季外，還將密切關注聯準會主席鮑爾周二於華盛頓經濟俱樂部發表的談話，以及拜登周三的國情咨文。

昨（6）日國際股市方面，美股期貨電子盤拉回、韓股以及陸股拉回超過1%，日股則小幅上漲約0.5%，台股尾盤調節賣壓出籠，跌幅擴大，最後一盤壓低48.47點，終場下跌209.84點收在15,392.82點，5日均線失守，成交量2,022億元；而中小型股相對強勢，櫃買指數跌幅相對輕0.6%，收在198.92點仍守住5日均線。

盤面上，觀光以及生技族群成為焦點，美時（1795）受惠取得腎臟用藥Renazorb韓國獨家授權及開發協議，股價衝上漲停價；觀光股反應全球解封、後續將普發現金6,000元等，雲品（2748）收漲停，可留意觀光及生技兩類股續漲走勢。此外，鴻海（2317）也上漲約1.9%；宏達電（2498）、高力（8996）、保瑞（6472）等同步走高。

展望後市，法人指出，自今年以來的台股上漲，不僅是由半導體族群領頭，亦有外資回補買盤的加持，且目前買超趨勢仍持續，推升類股健康輪動。

整體而言，隨著美國CPI數據降溫，FOMC的升息步調也符合市場預期，上半年即有望見到聯準會升息尾聲，就過去台股反應升息經驗分析，在持續升息接近尾聲時，股市往往有機會加速上漲，直到聯準會停止升息為止。

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