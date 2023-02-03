0203群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.2023上半年結束之前有四次FOMC、五次非農業就業人口、平均時薪、CPI、PCE、通膨預期、零售銷售，每次FOMC都可能造美股回檔下跌？但經濟數據都可能推升美股！

2.本週經濟數據：2/03 非農就業人口、失業率、平均時薪、ISM服務業指數

3.ECB CL：通膨前景正在改善，3月將再次升息0.5％，但非不可改變，之後將評估貨幣政策的後續路徑。經濟成長和通膨前景面臨的風險變得更加平衡，經濟比預期更具韌性。3月將發布新的季度經濟預測。

4.BOE調高利率0.5％至4％，並暗示30年來步伐最快的升息週期可能接近尾聲。多數BOE官員表示薪資強勁成長和勞工持續短缺正在加劇價格壓力。不過2023通膨率可能會從去年10月的11.1%驟降至4%左右，並可能在2024年落回至低於2%的目標，這表示BOE可能無需進一步大幅升息。

5.Factset預估2022 Q4獲利-4.6%，2022獲利+4.6%。預計 2023 Q1和 Q2獲利分別-1.1%和 -1.2%，2023 Q3 和Q4獲利+ 4.6% 、+10.5% 。2023 獲利+ 4.2%，未來12 個月本益比 17X，低於5年平均18.5X和10 年平均17.2X。

6.中國證監會2/2召開2023年系統工作會議部署今年重點工作，提出要切實提高資本市場治理效能。建設中國特色現代資本市場，需要穩步提高直接融資比重，逐步完善適應不同類型企業的估值定價邏輯和具有中國特色的估值體系，2023年要全力以赴抓好全面實行股票發行註冊制改革，穩步推進資本市場制度型開放，深化與境外市場互聯互通。