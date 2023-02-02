0202群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.FED不擔心「短期」金融環境，而是專注於「更廣泛的長期」金融環境的持續變化(FED不再打壓股市)！

2.對於市場預期Fed的升息路徑，Powell未反駁，僅說是市場認為通膨會比FED預期的更快下滑。但Powell說可能就需要在一段時間內保持限制性政策。

3.Powell對經濟軟著陸和勞動市場熱絡表示樂觀，現在通膨有所降溫，而勞動力市場數據仍然強勁通膨可以回到2%而不會嚴重的經濟衰退。

4.通貨緊縮並沒有以勞動力市場為代價，通縮已出現在商品及房地產，預計通膨繼續在住房領域上升，然後下降，但在核心服務（不含住房）還沒有看到通縮。

5.ECI和平均時薪已經脫離高點，但仍然相當高。關注下一次ECI。

6-1.很難管理在利率上做得太少的風險，如果需要調整升息幅度跟12月以前一樣，FEC會這樣做！FED不認為現在是暫停升息的時候，不考慮暫停然後重新開始升息。

6-2.2023上半年結束之前有四次FOMC、五次非農業就業人口、平均時薪、CPI、PCE、通膨預期、零售銷售，每次FOMC都可能造美股回檔下跌？但經濟數據都可能推升美股！

7.本週經濟數據2/02 首次申請失業救濟金人數、2/03 非農就業人口、失業率、平均時薪、ISM服務業指數

8.便宜仍是是驅動資金轉進歐股的主要關鍵！

9.本週財報2/03 AAPL、GOOGL、AMZN、QCOM

10.Factset預估2022 Q4獲利-4.6%，2022獲利+4.6%。預計 2023 Q1和 Q2獲利分別-1.1%和 -1.2%，2023 Q3 和Q4獲利+ 4.6% 、+10.5% 。2023 獲利+ 4.2%，未來12 個月本益比 17X，低於 5 年平均18.5X和10 年平均17.2X