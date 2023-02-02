啟發盤勢｜美升息1碼美股漲 有利台股續漲

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）12名票委周三同意，將聯邦資金利率目標區間提高到4.5％～4.75％。FED如預期宣布升息1 碼，加上最新利率聲明暗示升息周期接近尾聲，聯準會主席鮑爾樂觀表示通膨減緩（disinflation）過程已經開始，美股尾盤黑翻紅，四大指數收盤齊揚。科技股漲勢吸睛，那指收高2％，標普升超1％，費半飆漲逾5％，道瓊收復盤中近500點跌勢，收盤小漲逾6點。

台股昨（1）日走高，終場收盤上漲154.93點以15,420.13點作收，成交量為2,336億元，台積電（2330）上漲8元以530元作收，美股漲有利台股持續漲升行情。

軍工股再度攻占盤面亮點，八貫（1342）開高後直衝上漲停131元，漲停追價買單超過4,000張，帶領軍工股再展開漲勢，榮剛（5009）盤中大漲逾6％，雷虎漲幅逾6％。八貫去年12月營收2.54億元創歷史新高，去年全年營收26.01億元創歷史新高，年增25.8％，展望今年，八貫指出，仍看好航太救生產品線業績，加上各國陸續解封，國際觀光需求谷底回升，帶動航空班次需求增溫，中國大陸去年第4季也重啟開放，將推升全球航空客運新機需求持續成長，公司為全球唯二航太逃生滑梯布料供應商，在市佔率與基期仍低的情況下，預期可保持快速成長表現；今年第1季訂單及產能都滿載，隨著新產能自今年年中起陸續到位，順利進入量產，且具備良好的良率，營運可望再攀高點。

其餘軍工股表現，寶一（8222）、精剛（1584）、和成（1810）盤中漲幅都逾3％，高僑（6234）盤中上漲逾2％，嘉裕（1417）漲幅逾1％，漢翔（2634）也是上漲。

法人表示，目前漲幅不預設高點，通膨緩解、美元走弱、庫存去化逐漸完成，最差的情況陸續過去，績優股將在利空中築底，拉回皆可布局；美股費半近期強勢，比特幣也脫離谷底大漲，科技股將是今年重頭戲，電子龍頭如台積電、後可伺機布局。短線上，看好產業包括權值、解封、顯卡、遊戲、生技、綠能等可以布局。

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