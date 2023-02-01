啟發盤勢｜台股回落年線下 中小型股續強

美國勞工部周二公布，衡量勞動力成本最廣泛的指標─就業成本指數（ECI）去年第四季成長1％，略低於市場預期，創一年以來最低，凸顯通膨放緩跡象，強化聯準會放緩升息。投資人消化一系列喜憂參半的財報，同時衡量勞動成本放緩的數據，市場觀望氣氛濃厚。但隨著材料、非必需消費品升勢猛烈，美股主指一路走升，尾盤更加速勁揚，道瓊收漲逾368點，那指收高近1.7％，標普揚升1.46％，費半大漲近2％。

月度表現來看，標普月漲幅竄升約6.2％，創2019年以來的最佳一月份表現，那指衝高近10.7％，創去年7 月份以來的最大月度漲幅，道瓊漲超過2.8％，迎來四個月內的第三個月線收紅。

台股1月31日開低走低，終場收在15,265.2點下跌228.62點，成交量2,763億元；統計三大法人買賣超，外資及陸資（不含外資自營商）買超29.41億元，投信買超13.09億元，自營商買超（合計）12.73億元，其中自營商（自行買賣）買超21.01億元，自營商（避險）賣超8.28億元，三大法人合計買超55.23億元。

台積電（2330）創波段新高後昨日出現回檔，收522元跌幅3.87％，聯發科（2454）下跌21元，收718元跌幅2.84％，聯電（2303）力守平盤，鴻海（2317）收99.7元漲幅1.63％。台積電漲多拉回，不過相關供應鏈有部分個股逆勢上揚，閎康（3587）閎康公告去（2022）年第四季合併營收達11.39億元，年增24.5％，大漲逾6％；特用化學勝一（1773）、三福化（4755）也分別上漲逾6％、4％，特殊氣體廠晶呈科技（4768）大漲逾5％。受惠銅價維持高檔及預期中國大陸景氣復甦，電器電纜股漲勢強勁，大亞（1609）、華榮（1608）勁揚7~8％，華新（1605）持續爆量上漲，收54.2元新高價，中小型股為主櫃買盤勢表現強勢，可留意近期續揚行情。

台股周一在台積電領軍下飆漲，主要反映春節期間美股的漲幅，但補漲後，台積電回吐超漲幅度，也拖累指數下跌，成為昨日股市走跌的原因之一。另一個原因為市場仍對美國聯準會（Fed）會議結果抱持觀望態度，市場預期聯準會本周升息幅度有望放緩至1碼（25個基本點），這個部分可說是市場共識，但投資人仍舊擔憂聯準會將釋出措辭強硬的鷹派立場，導致市場寧可先獲利落袋為安，避開不確定風險。

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