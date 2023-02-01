0201群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1) AMD超微第四季度非GAAP下調整後營業收入約為56億美元，年增16%，分析師預期營收年增14.4%至55.2億美元，成長放緩程度低於市場預期，全年收入創歷史新高、高於自身指引；四季度調整後EPS為0.69美元，年減25%。第四季度AMD最大收入源數據中心業務保持40%以上營收成長速度，PC電腦相關業務收入下降51%，營業虧損1.5億美元，併購XILINX賽靈思後嵌入式產品業務年成長18倍。

相比英特爾第四季度收入超預期劇減32%及堪稱災難級的一季度指引，AMD的表現之所以強於預期，受惠於數據中心業務持續強勁，利潤豐厚的伺服器市場幫助彌補了PC電腦晶片需求劇減帶來的利潤缺失。

業績展望方面，AMD預計，2023年一季度收入約為53億美元，上下浮動3億美元，即收入預計幅度在50~56億美元，年減約10%。分析師預期一季度收入為55.6億美元。AMD稱，PC和遊戲相關業務一季度預計將年減，部分抵消數據中心業務和嵌入式產品業務的成長。

2) 打響反擊戰！歐盟將放寬對稅收抵免限制，應對美國綠色補貼法案

週一歐盟公開了這項計劃的草案。根據草案內容，歐盟將放寬國家援助規則和稅收抵免限制，支持綠色產業投資，允許歐盟成員國在未經歐盟委員會批准的情況下給予本國綠色產業更多的國家支持，使歐洲政府可以更容易地為氫能、電動汽車和節能產業提供補貼。並且，歐盟此前推出的8000億歐元新冠復甦基金中的一部分資金，也將被用於支持這項計劃。外界認為此舉旨在反擊美國的IRA法案。

去年8月，美國通過了IRA法案，根據該法案，美國政府計劃在未來十年內投入3,690億美元應對氣候變化。具體來看，美國將對在國內生產、組裝的電動汽車提供稅收減免，並為購買電動汽車的美國公民提供高達4,000-7,500美元的補貼。此外，法案中還包括眾多提振美國綠色產業的舉措。歐盟方面認為，美國的這項立法、以及其中的補貼政策可能會吸引歐洲企業遷移至美國，削弱歐盟綠色產業的競爭力。早在今年一月中旬的達沃斯論壇上，歐盟委員會主席馮德萊恩就表示將推行綠色工業計劃（Green Deal Industrial Plan）反擊美國的IRA法案。

歐盟成員國擔憂綠色新政或影響市場公平性。為防止歐盟成員國間陷入補貼競爭，歐盟一直限製成員國政府使用公共資金幫助本國產業。如今面對美國的IRA法案，歐盟不得不放寬國家援助規則。此舉在歐盟內部引發了爭議，因為與財政捉襟見肘的南歐國家相比，德國等財力雄厚的國家實施財政激勵要容易得多。對於放寬國家援助規則該持續到什麼時候以及具體措施，歐盟成員國直接還存在分歧。歐盟委員會副主席Margrethe Vestager等官員都表示，進一步放寬國家援助規則只是臨時的措施，旨在針對美國的IRA法案。

3) 聯準會傳聲筒之稱的Nick Timiraos最新發文稱，聯準會官員本週對升息幅度的考慮，將取決於他們對今年經濟放緩速度的預期。

在為期兩天的政策會議上，聯準會官員討論的關鍵將是評估此前的升息將在多大程度上影響經濟成長和通膨降溫，也就是諾貝爾經濟學獎得主弗里德曼（Milton Friedman）所說的貨幣政策長期而多變的滯後性。

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