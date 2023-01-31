啟發盤勢｜紅盤強漲 留意三題材類股

占標普500指數市值三分之一的100多家公司將於本周發布財報，包括蘋果、亞馬遜、Meta和Alphabet等科技巨頭，此外，投資人還將關注聯準會（FED）、歐洲（ECB）、英國央行（BOE）的利率決定。外界普遍預期聯準會將第八度升息，但將減緩升息幅度至1 碼，而歐洲和英國央行估計將各升息2碼，超級央行周和超級財報陸續登場，市場謹慎情緒回歸，能源和科技股賣壓沉重，美股周一（30日）開低走低，四大指數收盤皆跌。

春節封關期間的美股上漲，台積電美國存託憑證（ADR）大漲7.49％，加上市場預期美國聯邦公開市場委員會（FOMC）本周利率決策會議升息幅度將放緩，激勵買盤在台股開紅盤即湧入，台積電開盤542元雖欲賣壓往下修正至534元，但多頭買盤向上拉抬，飆漲7.95％以543元作收，加上金融回神、航運翻紅，台股大漲560.89點，收在15,493.82點，收復年線15,381點。由於特斯拉股價在封關期間漲幅逾45％，帶動相關ETF及個股漲勢，富邦未來車及國泰智能電動車等ETF大漲，另裕隆（2201）也漲停。

法人表示，封關期間科技股大漲，台積電跳空過年線，台股指數也站上年線，電子龍頭如台積電、聯詠（3034）、國巨（2327）、環球晶（6488）、群聯（8299）、ABF等將率先反彈。中國大陸解封、綠能及儲能，以及電動車產業是2023主流產業，該三類題材股拉回皆可布局。漲多的防疫製藥股，由於大陸確診率估計已達80％，缺藥情況已經緩解，相關防疫個股保守看待，看好解封後的復甦產業如麗豐（4137）、大江（8436）、晶碩（6491）、大學光（3218）等個股，但也因為疫情關係，12月、1月營收仍將表現不好，可靜待最差的月營收過去後可伺機布局。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!