啟發盤勢｜紅盤日衝萬五 留意雙軋行情

春節台股封關期間，道瓊指數小跌0.95％，S&P500則上漲1.79％，台股高度相關的那斯達克指數與費半指數，則分別上漲了4.9％、5.16％，台積電ADR在封關期間，上漲了7.46％。科技股、半導體族群可望在台股紅盤日成為要角。

台股封關期間全球主要金融市場漲多跌少，加上美股高科技股、台積電ADR與特斯拉股價連袂強勢表態，富台指與摩台指也分別上漲4.5％與5.3％，市場預期兔年開紅盤日走勢將是「滿堂紅」的盛況，也將引爆新一波軋空單與軋空手的「雙軋」行情。富邦、元富、第一金、台新等四大投顧名師看好，今天台股開紅盤有望由台積電等半導體股與車用電子族群領軍，加權指數將直衝萬五關卡並上攻年線15,390點，波段挑戰15,500點。

法人指出，以台積電ADR上周五（27日）收盤93.3美元、對應現貨股價為566元，目前溢價差12.4％，以正常價差區間5％~15％來看，已在接近上緣，顯示外資回補現股的壓力不輕。搭配台積電ADR封關期間漲幅達7.4％，現貨同步反應漲勢時、股價則約在542元，今日有機會貢獻大盤漲點逾300點。另美國超級財報周本周輪到蘋果、Meta上場，另一件大事，則是美國聯準會召開利率決策會議，核心個人消費支出（PCE）物價指數符合預期，市場預估，由於通膨減緩，美國聯準會（Fed）本周會升息1碼，若皆符合預期，將有助台股持續穩步上攻。

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