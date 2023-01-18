0118群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1) 摩根士丹利營收小幅超過分析師預期，儘管交易部門表現令人失望，但財富管理業務刷新紀錄。財富管理部門收入總計66.2億美元，年增5.9%。當季交易部門營收36億美元，低於分析師預期的40.7億美元。

業績報告還顯示：淨利潤下降15%至22.4億美元，合每股EPS 1.26美元。分析師對調整後每股收益的平均預期為1.23美元。全公司收入成長12%至127億美元，高於預期的124億美元。固定收益交易收入成長15%至14.2億美元，低於預期水平。

2) 重於投資銀行業務的高盛發布四季報和全年財報。不出意料，在市場逆風的背景下，高盛的業績數據未能達到市場預期。高盛Q4實現營收105.9億美元，市場一致預期108.3億美元；季度淨利潤達到13.3億美元，EPS 3.32美元，遠低於市場預期的5.56美元。公司本季度總共增加了9.72億美元的貸款損失撥備，以備不時之需。

財報不好的主要原因，是因為投資銀行和資產管業務營收的明顯下滑，其為高盛業務中的兩大支柱。高盛表示，2022年全球銀行和市場業務營收年減12%，其中包含諮詢、證券和債券承銷的投資銀行業務營收為73.6億美元，但這個數字較前一年低了近50%。而FICC部門的營收還逆勢走強38%，原因是淨息差拉大後，利率產品的營收顯著增加。

3) 週二日本10年期國債殖利率連續第三個交易日突破日本央行的政策上限，原因是市場猜測政策制定者可能會在周三為期兩天的會議結束時調整刺激措施。週三(1月18日) 11:00，日本央行將公佈利率決議和前景展望報告。

三菱UFJ-摩根士丹利證券公司駐東京的高級市場經濟學家Naomi Muguruma表示：市場對周三之前建立新部位非常謹慎。整體市場很清淡。

市場在逐漸平靜下來，基準收益率週一達到0.51%，此前在動蕩的週五飆升至7年半高點0.545%。而日本央行一波緊急購買操作，該利率最終回落至0.5%。然而這對於日本央行行長黑田東彥及其決策者來說，賭注極高，投機者正等著嗅出該央行在經歷了數十年的刺激後即將退出的任何跡象。

3-1) 這次利率決議是黑田東彥在4月初退休前舉行的倒數第二次會議，最後一次是3月9日至10日，而黑田東彥策劃了日本的超寬鬆政策。因此許多市場觀察人士仍預計，在黑田東彥的繼任者上任之前，收益率曲線控制(YCC)將會持續下去，但他們不願低估在此期間出現更多調整的可能性。

Muguruma表示，日本央行不想在日本財政年度的最後一個季度太過動盪，因為投資者通常在該季度將需要很快結清帳目，因此預計其政策將等到4 – 6月當季出現調整。Muguruma並表示，日央除了放棄YCC框架以外，沒有多少選項可做的了。

4) 美國財政部數據顯示，截至2022年12月1日，美國聯邦政府債務已超過31.36兆美元，逼近31.4兆美元的法定債務上限。

美國財政部長葉倫上週五正式通知國會，美國政府債務規模料將於本週四(1月19日)觸及上限，有關美國債務上限的緊迫話題再次被擺上檯面。市場目前預計，雖然大概率和以往一樣最終兩黨會就此達成協議，但此次違約可能性高於過去幾年，也有可能重演2011年的市場動盪。

4-1) 高盛也表示，目前還有足夠的時間就債務上限達成妥協，除了財政部可以用於『非常規措施』的約3000億美元外，聯邦政府還能在8月前動用5000億美元的現金儲備。兩相結合，高盛推測資金枯竭最早會出現在7月，最晚可能會出現在10月。但不論如何，今年的債務上限僵局很有可能會是12年來最接近2011年情況的一次。

金融機構Stifel Financial的首席華盛頓政策策略師加德納（Brian Gardner）在近期一份報告中也稱：儘管市場週二還未對債務上限逼近做出反應，但隨著夏季臨近，投資者應當警惕圍繞債務上限的邊緣政策導致市場波動和避險交易的可能性。

聯準會於2022年6月開始量化緊縮以來，資產負債表總規模縮水約4050億美元，其中在負債端，財政部TGA現金減少約4560億美元，銀行準備金減少1980億美元，但這些降幅部分被RRP增加的約1970億美元所抵消。

5) 根據美國銀行發布的全球基金經理調查顯示，投資者對美國股票的減碼比例達到2005年以來的最高水平，原因是市場情緒的改善促使他們湧向估值更低的地區。以Michael Hartnett為首的美銀策略師在一份報告中寫道，與第四季度相比，1月份調查的參與者『不那麼悲觀』，這引發了投資者轉向新興市場、歐洲和周期性股票，遠離製藥、科技和美國股票。他們表示，在2023年的第一個月，對美國股票的配置『大減』，投資者淨減持該資產類別的比例為39%，甚至超過了對英國股票的15%。

在對通膨降溫和中國經濟重新開放的樂觀情緒下，投資者和部分頂級策略師都看好全球股市。Hartnett本月早些時候也表示買入全球股票。在估值較低的背景下，歐洲股市延續了其相對於美國股市有記錄以來的最強勁表現，與此同時，新興市場今年的表現也超過了標普500指數，中國股市在反彈後已進入牛市。

基金經理還認為，預計聯準會利率將在第二季度達到5%的峰值。儘管淨50%的受訪者預計未來12個月經濟將走弱，但這是過去一年內對全球經濟增長前景最不悲觀的展望，因為中國取消零新冠政策，人們對經濟衰退的擔憂逐漸減弱。

6) 多家媒體消息，微軟可能會在幾天內宣布全球範圍內的裁員計劃，該公司正在考慮裁員約5%。根據備案文件，截至去年6月30日，微軟在全球擁有22.1萬名員工，其中美國擁有12.2萬名，海外有9.9萬名，5%的裁員比例意味著大約1.1萬名微軟員工將丟掉飯碗。微軟將於美東時間1月24日（下週二）公佈財報，如果裁員計劃最終敲定，可能會在披露業績之前公佈。

知情人士稱，微軟可能將招聘人員規模削減多達1/3，鑑於微軟許多團隊已經凍結了招聘，預計該公司可能需要一到兩年時間，才能恢復到與凍結開始前相當的招聘規模。微軟2022年10月警告稱，其雲端計算業務將放緩。這表明微軟承認，其主要客戶正在重新評估支出，以應對經濟挑戰。

最近幾週，許多大型科技公司都公佈了裁員計劃。亞馬遜本月宣布，計劃裁員1.8萬人，約佔其員工總數的6%。Salesforce表示將裁員8000人，而Facebook母公司Meta則將裁員約1.1萬人。

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