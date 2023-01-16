啟發盤勢｜本周封關 指數挑戰萬五關卡

美股財報季開跑，摩根大通和美國銀行等四大銀行財報優於預期，但悲觀看待美國經濟前景；經濟數據方面，密西根大學消費者信心調查顯示，一年期通膨預期降至4％，連續第三個月下降，創2021年4月以來最低，消費者信心指數從59.7升至64.6，創9個月新高；美股上週五（13日）早盤走低，盤中回升，非必需消費類股帶勁領漲，四大指數集體收紅。

道瓊指數漲超100點，標準普爾500指數小漲0.4％，升至200日均線上方，費城半導體指數收紅0.39％，那斯達克指數上揚逾0.7％，連續第六個交易日走升，創2021年以來最綿長漲幅。美股本周迎來漲勢，道瓊周漲2％，標普周漲2.7％，那指周漲4.82％，標普和那指創自去年11月以來最佳單周表現，延續第二周漲勢。

台股上周五收14,824.13點，上漲92.49點，台積電（2330）最後一盤爆出5,422張成交量，壓低1元股價收在500元，上漲13.5元漲幅2.77％，成交量77,512張，收盤價睽違4個多月重登500元關卡。台股上漲92.49點以14,824.13點作收，周漲450.79點，周線連2紅。

台積電Q4包括單季毛利率、營益率、稅後純益、每股純益都創單季新高；全年獲利首度超越1兆元大關、達1.01兆元，全年度每股純益39.2元，為歷來最佳。預估Q1營收約介於167~175億美元，以中間值171億美元計算，將季減14.2％；毛利率約53.5~55.5％，營業利益率約41.5~43.5％。

法人指出，台積電在本次法說會中表示，今年表現將先蹲後跳，為市場打下強心針，帶動股價走揚，不過美股財報即將陸續公布，雖然中長線來看，整體市場表現仍然樂觀，但仍建議投資人近期謹慎操作，持股水位控制在五至六成為佳，本周封關，市場關注封關指數挑戰萬五關卡。

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