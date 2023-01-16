0116群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.JPM第四季淨利息收入202億美元創歷史新高，第四季提列貸款損失準備14億美元高市場預期，2023淨利息收入730億美元低於市場預期744億美元。Jamie Dimon認為23/Q1有能力適當的恢復股票回購。

2.Blackrock 1/13公布2022第四季股債淨流入1460億美元，總資產規模第三季7.96兆美元→第四季8.59兆美元。

3.本週經濟數據1/18 美國零售銷售、PPI、NAHB、1/19 營建許可、新屋開工、首次申請失業救濟金人數、1/20 成屋銷售

4.歐股持續帶領全球股市上漲！

5.便宜是驅動歐股的主要關鍵！

6.2022最準的策略師BofA Michael Hartnett 1/6指出歐洲股市優於美國的表現是“一個時代的開始”因為美國市場的 40% 是科技股，而新興市場科技股佔19%，科技股佔日本 13%，科技股佔歐洲僅 7%。

7.GS、CITI、BofA 上週以來紛紛喊買歐洲股市！

8.BofA策略師Michael Hartnett 1/13指S&P 500 2023先跌10％到3600，再漲17％到4200？(MS Mike Wilson 2023先3600 or 3000-3300，年底3900？)

9.本週財報1/17 MS、GS，1/19 PG、1/20 NFLX

10.中國官方強力拉抬經濟！外資持續大買超A股！經濟數據1/16 一年期MLF利率2.75％(不變)、1/17 工業生產、零售銷售、房地產投資、第四季GDP預估1.6％、1/20 1、5年期LPR，1年3.65％5年4.3％(市場預期不變)

11.中國發改委1/15公告加強監管鐵礦砂哄抬價格等違規行為！

12.澳洲總理 Anthony Albanese1/14指尋求與中國全面恢復貿易往來，力求繼續改善與中國這個最大出口市場之間的關係，能夠沒有任何障礙的對中國出口產品，符合澳洲的利益。

13.長假前賣壓壓抑台股！不過全球股市都在漲，即使基本面還沒見底，沒意外的話春節後還是OK！