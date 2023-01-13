0113群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨首席經濟學家范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.Philadelphia FED Patrick Harker：美國2023經濟成長率1%，在2024和2025上升到約2%！

2.Ariel Investments董事長兼執行長John Rogers:FED遏制通膨的同時，美國經濟今年將能夠避免陷入衰退，，從而將提振股市。 2023 DJI有望上漲10%，S&P500漲幅可能更大。2022 JR正確預測通膨急劇上升以及比特幣泡沫破裂。JR對中國市場謹慎因其房地產仍有泡沫，美國股票才是資金的歸處！

3.Philadelphia FED Patrick Harker：在FED幾十年來最激進的緊縮接近尾聲之際，今後」升息的步伐應該在25個基點，預計2023失業率將上升至約4.5%，接著在未來兩年降至4%。

4.St.Louis FED James Bullard：FED應儘快將利率提高至5%以上以確保物價壓力得到緩解。

5.Richmond FED Thomas Barkin：通膨正在放緩，FED無需像2022那樣激進地升息。現在整條曲線上的前瞻性實際利率均為正，因此我們毫無疑問是踩著剎車的，在我們努力壓低通膨之際，更為審慎地掌握利率方向的變動！

6.本週經濟數據1/12 美國CPI，首次申請失業救濟 金人數、1/13 進口物價指數、密西根大學消費者信心指數、通膨預期

7.1/12日本《讀賣新聞》報導，BOJ 1/18將考慮調整債券購買操作或其他政策調整，以應對2022/12殖利率曲線控制政策調整引發的動盪。儘管BOJ 1/12投入創紀錄的2.8兆日圓（213億美元）開展固定利率率債券購買操作，以阻止現貨殖利率升破交易區間上限，但日本債券期貨仍下跌，全球投資人正在加大押注力度相信BOJ將被迫退出在其他主要國家收緊政策之際依然頑強堅持的超鴿派政策。

8.歐股持續帶領全球股市上漲！

9.本週財報1/13 Delta air lines 、 Blackrock、UNH、BAC、WFC、JPM、C財報季開鑼，企業獲利不妙？22Q4 -4.1%?至少一半都priced in了！

10.外資持續大買超A股！

11.台積電法說利空出盡！2023全年展望比市場預期好！股價提前反應下半年景氣復甦！但大立光很悲觀！只有台積電是少數能獨享提前反應下半年回升的樂觀預期。！