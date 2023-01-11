啟發盤勢｜台股高檔震盪 留意雙王法說會

華爾街靜待週四(12)日公布美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 數據，樂觀預計價格壓力進一步減弱，將從去年 11 月的 7.1% 降至 6.5%，達 14 個月以來最低。政經方面，聯準會主席鮑爾在瑞士央行發表演說時強調「央行的獨立性」，保證聯準會不會成為「氣候規範者」，但並未直接針對未來經濟或貨幣政策走向發言。

隨著聯準會主席鮑爾演說「未放鷹」，加上投資人樂觀等待關鍵通膨數據，美股主指震盪收紅。在Netflix、Meta 支撐下，通訊服務領漲大盤，半導體類股勢不可擋。道瓊指數收盤小漲逾 186 點，標準普爾 500 指數走高 0.7%，維持在 50 日均線 (3,907) 以上。費城半導體指數勁揚逾 1.29%，那斯達克指數升破 1%，這是自去年 11 月以來首次連續第三個交易日走揚。

台股昨（10）日開高震盪，盤中雖一度翻黑，但終場收在14,802.96點上漲50.75點，成交量1,774億元；統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超185.81億元，投信買超17.47億元，自營商賣超（合計）2.75億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.16億元，自營商（避險）賣超1.58億元，三大法人合計買超200.53億元。

台積電上漲 5 元及漲幅 1.04%，以 486 元作收，聯發科終場上漲 19 元或 2.81%，收在 694 元。鴻海收盤上漲 0.3 元，以 99.4 元作收；另大立光收盤下跌 45 元或 2.02%，收盤 2,180 元。

法人指出，大盤目前由多方掌控，盤面以半導體、塑化表現較強，在外資對台股施力下，如能維持量能在 5 日及 10 日均量之上，12 日的大立光 及台積電法說會之前還有表現，留意雙王法說會所釋出的最新營運展望。

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