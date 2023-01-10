0110群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）高子旭為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1) 瑞典央行週二在斯德哥爾摩舉辦一場央行研討會，由新上任的瑞典央行行長Erik Thedeen主持，聯準會主席鮑爾也將應邀出席，並和來自英國、加拿大、荷蘭和西班牙的同行一同發表講話。

鮑爾將在17：30 與英國央行行長貝利和歐洲央行執委施納貝爾將在此次會議上共同發表講話。此後在22：00，鮑爾將單獨發表演講，討論央行的獨立性。

雖然目前還很難預料鮑爾屆時會說些什麼，以及究竟會有多深入地談論年內的貨幣政策前景。但至少從上週多位聯準會官員的表態看，整體依然是較為鷹派的，這或多或少預示著鮑威爾在今年第一次的公開談話，很可能也不太會輕易改變立場。

2) Lululemon（LULU.US）Q4業績指引不如預期。

公司預計第四季度收入將在26.6億至27.7億美元之間，此前預期為26.05億至26.55億美元，市場普遍預期為26.7億美元。該公司目前預計第四季度每股收益在4.22美元至4.27美元之間，而此前的指引區間為4.20美元至4.30美元，市場普遍預期為4.30美元。

該公司還表示，目前預計第四季度毛利率將下降90至110個基點，而此前的指引是增加10至20個基點。而且該公司目前預計銷售、一般和行政費用槓桿比率將進一步增加100至120個基點，而此前預期為增加30至50個基點。

3-1) 亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic週一說：我們必須堅定我們的決心。聯準會致力於解決高通膨問題，因此有必要將利率上調至5.00%至5.25%的區間，以擠出美國經濟中的過剩需求。他稱，如果本週四公佈的通膨數據顯示美國通膨正在降溫，而且有證據表明美國薪資成長也在放緩的話，聯準會將考慮在2月1日公佈的利率決議中升息25個基點

關於利率在5%上方維持多長時間，Bostic說：很長時間 ( a long time）。我認為一旦到了那個水準，我們應該停下來，讓政策發揮作用。並表示在利率達到這一水準後，全年的利率將維持不變，以免出現通膨反彈。

3-2) 舊金山聯儲行長Mary Daly稱，她預計聯準會將會把利率提升至5%以上的水準，但是終端利率水準為何尚不明確，通膨數據將是決定性的指標。她不排除2月繼續升息50個基點，現在不算抗擊通膨勝利。Daly表示：以更漸進的方式進行升息操作確實能讓聯準會對收到的資訊做出更好的反應。Daly上個月表示，她認為利率保持在限制性區間的時間比市場預計的時間更長，將聯邦基金利率連續11個月維持在最高水準將是一個合理的起點。

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