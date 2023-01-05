啟發盤勢｜大盤醞釀反彈 儲能電力題材火熱

數據顯示，美國勞工部周三發布月職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，去年11月職位空缺數為1,045.8萬個，仍高市場預期，加上ISM製造業採購經理指數（PMI）調查中的僱傭指數升至8個月高點，凸顯就業市場強勁，可能會使聯準會未來幾個月維持緊縮政策。政經方面，美國聯準會（Fed）周三公布去年12月會議紀要指出，沒有聯準會官員認為2023年開始降息是合適的，警告金融條件不合理的放鬆，會削弱美國央行實現價格穩定的努力，而且確信通膨正持續下降尚需更多的證據。

美股在新年首個交易日艱難開局後開盤走高，隨著一些經濟數據發布後，美股主指短暫翻黑，尾盤時段，聯準會釋出去年12月的「鷹派」會議紀要後，美股回吐先前漲幅，所幸低檔搶短買盤持續湧現，四大指數震盪收紅。道瓊收盤小漲逾130點，標普走高0.75％、那指揚升近0.7％，費半勁揚超過2.74％。

台股昨（4）日開低後多在平盤上下震盪，終場收14,199.13點下跌24.99點，成交量1,610億元。統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超55.93億元，投信買超7.59億元，自營商買超（合計）5.84億元，其中自營商（自行買賣）買超5.45億元，自營商（避險）買超0.38億元，三大法人共賣超42.5億元。

權值股壓盤，台積電（2330）收449.5元，下跌3.5元，跌幅0.77％，聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等股都收黑，貨櫃股也下跌，觀光股、汽車股翻紅，儲能電力相關股則是盤面上的亮點，可持續留意後市表現。

展望後市，法人指出，台股日K線連續二天收紅，量能也持續擴增，且日KD指標於低檔出現黃金交叉，加上5日均線即將止跌翻揚，大盤有機會醞釀反彈走勢，不過，留意全球機構近期掀起的調降風，其中，惠譽信評最新報告指出，再次下調2023年全球GDP年增預測至1.4％，美國也下調至0.2％，中國大陸下調至4.1％，僅有歐元區GDP增長率則從2022年9月預估的-0.1％，上調至0.2％。

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