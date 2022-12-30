啟發盤勢｜台股今封關 面臨萬四保衛戰

2022年即將進入尾聲，投資人情緒謹慎，美股周四（29日）交易量清淡，隨著科技股逢低買盤力撐，美股主指尾盤漲幅擴大，四大指數全數收紅。

數據方面，美國勞工部公布上周經調整後初領失業金人數報22.5萬人，符合市場預期，但仍貼近歷史低點，數據顯示儘管聯準會積極替需求降溫，今年就業市場仍展現彈性。道瓊收漲逾345點，幾乎收復前一交易日的所有失地，標普走揚1.75％，那指強升近2.6％，費半指數勁揚超3％，台積電ADR大漲逾4％，特斯拉飆逾8％。

台股昨（29）日盤中一度跌破萬四關卡，下滑至13,981.63點，午盤過後在買盤陸續進場下，跌勢收斂，終場收在14,085.02點下跌88.08點，成交量1,420億元。統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超122.49億元，投信買超13.89億元，自營商賣超（合計）3.03億元，其中自營商（自行買賣）買超2.52億元，自營商（避險）賣超5.56億元，三大法人合計賣超111.63億元。今日台股封關，盤勢將面臨萬四關卡保衛戰。

目前台股初步看到止跌訊號，但由於市場交投清淡、成交量能縮減，短期內大幅反彈的可能性較小。接下來將進行1、2月公布營收和法說會內容檢驗，整體第4季情況相對保守，股市難免陷入震盪整理，建議持股可汰弱留強，個股逢高調節。

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